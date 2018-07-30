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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 378379380381>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:02

Банк Конкорд

скажите а аполлоныч в отпуск хоть на недельку не собирается? )
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:03

  uaprofi написав:
  HackStock написав:будет, нет минимальной суммы и ограничений на сумму кешбека как в других банках

это радует значит жду смс про 8 копеек!!!
и пойду пить пиво)

смс-ки только от 100 грн, не дождетесь :mrgreen:
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:05

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:правильна робота карток

Фраза ніц не зрозуміла.
Матеріальні і моральні втрати слід соррібонусом компенсувати...як вважаєте?
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:28

Re: Конкорд

% по депо начислили
По доходной нету
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:53

Конь, где зарплата? Свинота без денег сидит.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:57

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Проблема возникла после перехода на новый с.....а бэк извините за французский, просто уже злости не хватает на то, что они натворили

Винуватців в студію.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:59

  IMPRINTER написав:Конь, где зарплата? Свинота без денег сидит.

Доходная обычная и Голд без начислений за этот месяц
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:02

  HackStock написав:смс-ки только от 100 грн, не дождетесь :mrgreen:

Мне только что пришла смсочка после покупки хлебушка - 9 грн
А вот прОцентов таки нэма
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:03

господа, кешбек кому-то пришел после его сторнирования взад?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:04

о поперло !
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IMPRINTER
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