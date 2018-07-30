Банк Конкорд
скажите а аполлоныч в отпуск хоть на недельку не собирается? )
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:02
Банк Конкорд
скажите а аполлоныч в отпуск хоть на недельку не собирается? )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:03
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:05
Re: Конкорд
Фраза ніц не зрозуміла.
Матеріальні і моральні втрати слід соррібонусом компенсувати...як вважаєте?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:28
Re: Конкорд
% по депо начислили
По доходной нету
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:53
Конь, где зарплата? Свинота без денег сидит.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:57
Re: Конкорд
Винуватців в студію.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:59
Доходная обычная и Голд без начислений за этот месяц
никому не верю
Додано: Вів 31 лип, 2018 18:02
Додано: Вів 31 лип, 2018 18:03
господа, кешбек кому-то пришел после его сторнирования взад?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 31 лип, 2018 18:04
о поперло !
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111, Vorlon і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|