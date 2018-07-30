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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 378379380381

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:23

Re: Конкорд

Поперло, но пропустили счет. Это что вручняк что ли зачисляют?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:24

  DENVER_S написав:Поперло, но пропустили счет. Это что вручняк что ли зачисляют?


походу да ... раньше тоже кешбек не приходил всем одновременно.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:38

Re: Конкорд

кешбек пришел, % нет
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:40

HackStock

пошло г0вно по трубам?
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:44

Такие дела

Сотрудники Versobank не были причастны к отмыванию денег
Специальная административная комиссия Европейского центробанка (ABOR) завершила рассмотрение жалобы украинских акционеров эстонского Versobank AS на решение об отзыве лицензии.

Об этом сообщили юристы адвокатской фирмы «Династия».

«ABOR признал наличие в решении Европейского центробанка ошибок, которые должны быть устранены, - сообщил партнер адвокатской фирмы «Династия» Денис Миргородский, представляющий интересы собственников банка. - В решении ABOR не нашли своего подтверждения факты причастности собственников банка к отмыванию денежных средств. Напротив, комиссия установила их активную вовлеченность в улучшение деятельности банка на последнем этапе его существования».

Это решение не воскресит банк.

«Пересмотр решения ЕЦБ не означает возврата лицензии, прекращения ликвидации, и возобновления деятельности кредитного учреждения. На этом этапе ликвидации мы считаем возврат к нормальной работе банка уже невозможным – утверждает бенефициарный владелец Versobank AS Вадим Ермолаев. - Но активов достаточно для выплат всем кредиторам, так что клиенты банка в любом случае не пострадают».

Напомним, что 26 марта 2018 года Европейский центробанк по предложению финансовой инспекции аннулировал разрешение на деятельность Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Банк с 2012 года принадлежал украинским предпринимателям Вадиму Ермолаеву и Станиславу Виленскому через корпорацию "Алеф".

В апреле собственники банка обратились в административную комиссию ЕЦБ с требованием пересмотра принятого решения.

Тогда заявлялось, что банк якобы оказался замешан в аферах "Русской прачечной" и отмывании денег через банки Молдовы.

https://finclub.net/news/sotrudniki-versobank-ne-byli-prichastny-k-otmyvaniyu-deneg.html
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:09

Re: Конкорд

А кешбэк у всех правильный? А то по моим подсчетам не хватает как раз именно суммы "сторно" :mrgreen: Остались еще %, там тоже будет весело...
SergR
 
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