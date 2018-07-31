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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 379380381382

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 27
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
9
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:17

Re: Конкорд

Коновали, є бишкек усім?

Надіслано від мого Lenovo P1ma40, використовуючи Tapatalk
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:48

Осада продолжается.
Империя наносит ответный удар в виде цирка.
Взято отсюда
Trainer
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Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:52

  Trainer написав:Осада продолжается.
Империя наносит ответный удар в виде цирка.
Взято отсюда

Орнул с текста :)
Советую представителю Конкордушки тоже с ним ознакомиться

А также выплатить проценты по валютным "типа-VIP" картам
Всё IMHO
Вкладчик1234
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  #<1 ... 379380381382
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