Коновали, є бишкек усім?
Надіслано від мого Lenovo P1ma40, використовуючи Tapatalk
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:17
Re: Конкорд
Коновали, є бишкек усім?
Надіслано від мого Lenovo P1ma40, використовуючи Tapatalk
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:48
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:52
Орнул с текста
Советую представителю Конкордушки тоже с ним ознакомиться
А также выплатить проценты по валютным "типа-VIP" картам
Всё IMHO
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