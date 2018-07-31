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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 380381382383>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 27
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
9
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:17

Re: Конкорд

Коновали, є бишкек усім?

Надіслано від мого Lenovo P1ma40, використовуючи Tapatalk
korovas2
 
Повідомлень: 303
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:48

Осада продолжается.
Империя наносит ответный удар в виде цирка.
Взято отсюда
Trainer
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Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:52

  Trainer написав:Осада продолжается.
Империя наносит ответный удар в виде цирка.
Взято отсюда

Орнул с текста :)
Советую представителю Конкордушки тоже с ним ознакомиться

А также выплатить проценты по валютным "типа-VIP" картам, и предоставить сорри-бонус (брендированный блокнот + ручка = подойдёт) :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 22:06

Re: Конкорд

ща всё будет хорошо :)
TacticalBeard_
 
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 22:10

Re: Конкорд

Только что капнули % по доходной
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 22:12

:)

Flamingo
я старался :)
TacticalBeard_
 
Повідомлень: 2
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 22:32

цирк шапито

https://www.facebook.com/vlada.mikolyuk ... YI5QwW7Mn0
не скучно коко живётся, каждый день цирк смотрят :D :D :D
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 22:39

  deneg net написав:https://www.facebook.com/vlada.mikolyuk?hc_ref=ARTYMSIFSSbf9ZzKImY86eL_1OPccUr9qP2nvV-dMJFl64UO93QK6VQ5qYI5QwW7Mn0
не скучно коко живётся, каждый день цирк смотрят :D :D :D

О, а это не наш представитель случайно?

А мне нравится такой ответ "активистам". Ещё и мохито обещают завезти :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлень: 5898
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:00

Re: Конкорд

Уважаемые клиенты банка Конкорд , прошу прошение за сложившиеся неудобством в данный момент , которые происходят в icon25 , прошу вас потерпеть до утро , у нас происходит очень сложный технологический процесс , мы мигрируем на новый карточный бэк, мы меняем двигатель в машине на ходу , конечно в этот момент
, сказывается ее скорость и функционал , но поверьте , через неделю вы поймёте зачем мы это делаем , мы работаем исключительно для вас , вашего удобства и вашего хорошего настроения , мы компенсируем ваши нервы , если вы предложите в комментариях что вас больше подойдёт Может сделать повышенный кэшбек на месяц ? Или плюс по депозитам ? Или p2p в айконе без комиссии ?

Из фб соседки 3 недельной давности.. и ни одного свинорыла с пожеланием в комментах.. хм..

Вот и удобство с хорошим настроением полезло)

Не, видите, представитель морозится от бонуса, а та пани сама говорила где соседка бонусы раздает -думаю, не она)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:06

  Alex_ki написав:Из фб соседки 3 недельной давности.. и ни одного свинорыла с пожеланием в комментах.. хм..

Так фб для школоты, откуда там свинорылы.
На "финансах" надо было писать.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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