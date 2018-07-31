Додано: Вів 31 лип, 2018 23:00

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Из фб соседки 3 недельной давности.. и ни одного свинорыла с пожеланием в комментах.. хм..



Вот и удобство с хорошим настроением полезло)



Не, видите, представитель морозится от бонуса, а та пани сама говорила где соседка бонусы раздает -думаю, не она)

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