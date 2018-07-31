Коновали, є бишкек усім?
Надіслано від мого Lenovo P1ma40, використовуючи Tapatalk
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:17
Re: Конкорд
Коновали, є бишкек усім?
Надіслано від мого Lenovo P1ma40, використовуючи Tapatalk
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:48
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:52
Орнул с текста
Советую представителю Конкордушки тоже с ним ознакомиться
А также выплатить проценты по валютным "типа-VIP" картам, и предоставить сорри-бонус (брендированный блокнот + ручка = подойдёт)
Всё IMHO
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:06
Re: Конкорд
ща всё будет хорошо
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:10
Re: Конкорд
Только что капнули % по доходной
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:12
:)
Flamingo
я старался
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:32
цирк шапито
не скучно коко живётся, каждый день цирк смотрят
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:39
О, а это не наш представитель случайно?
А мне нравится такой ответ "активистам". Ещё и мохито обещают завезти
Всё IMHO
Додано: Вів 31 лип, 2018 23:00
Re: Конкорд
Уважаемые клиенты банка Конкорд , прошу прошение за сложившиеся неудобством в данный момент , которые происходят в icon25 , прошу вас потерпеть до утро , у нас происходит очень сложный технологический процесс , мы мигрируем на новый карточный бэк, мы меняем двигатель в машине на ходу , конечно в этот момент
, сказывается ее скорость и функционал , но поверьте , через неделю вы поймёте зачем мы это делаем , мы работаем исключительно для вас , вашего удобства и вашего хорошего настроения , мы компенсируем ваши нервы , если вы предложите в комментариях что вас больше подойдёт Может сделать повышенный кэшбек на месяц ? Или плюс по депозитам ? Или p2p в айконе без комиссии ?
Из фб соседки 3 недельной давности.. и ни одного свинорыла с пожеланием в комментах.. хм..
Вот и удобство с хорошим настроением полезло)
Не, видите, представитель морозится от бонуса, а та пани сама говорила где соседка бонусы раздает -думаю, не она)
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Додано: Вів 31 лип, 2018 23:06
Так фб для школоты, откуда там свинорылы.
На "финансах" надо было писать.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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