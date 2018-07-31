Можно было бы и ссылку прикрепить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 23:06
Можно было бы и ссылку прикрепить
Всё IMHO
Додано: Вів 31 лип, 2018 23:22
Re: Конкорд
Можно)
Просто часто встречаю жалобы, что кто-то не зареган, и не открываются ссылки
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