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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 380381382383

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 27
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
9
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:06

  Alex_ki написав:Из фб соседки 3 недельной давности.. и ни одного свинорыла с пожеланием в комментах.. хм

Можно было бы и ссылку прикрепить
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:22

Re: Конкорд

Можно)
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1672414717
Просто часто встречаю жалобы, что кто-то не зареган, и не открываются ссылки
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 00:31

  HackStock написав:
  uaprofi написав: :lol: нет кешбека, нет %% по карточкам и депозитам
зачем я сюда деньги с бегемота закидывал?
сейчас пойду всё сниму...
только как? ведь банкоматы по 1 отдают и усё ... шо делать?
кстати если была покупка на 10 грн. будет 8 коппек кешбека? или есть минимальная сумма?

будет, нет минимальной суммы и ограничений на сумму кешбека как в других банках


:D всё хорошо %% по карте пришёл, по депозитам пришёл %%
сходил в атб взял опять пивка для рывка (даже смс пришла хотя покупка меньше 100 грн), захошу в icon ... глядь..., а 8 коппеек кашбека так и нету
...
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