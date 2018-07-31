Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 23:06
Alex_ki написав:
Из фб соседки 3 недельной давности.. и ни одного свинорыла с пожеланием в комментах.. хм
Можно было бы и ссылку прикрепить
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Додано: Вів 31 лип, 2018 23:22
Можно)
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1672414717
Просто часто встречаю жалобы, что кто-то не зареган, и не открываются ссылки
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Alex_ki
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Додано: Сер 01 сер, 2018 00:31
HackStock написав: uaprofi написав:
нет кешбека, нет %% по карточкам и депозитам
зачем я сюда деньги с бегемота закидывал?
сейчас пойду всё сниму...
только как? ведь банкоматы по 1 отдают и усё ... шо делать?
кстати если была покупка на 10 грн. будет 8 коппек кешбека? или есть минимальная сумма?
будет, нет минимальной суммы и ограничений на сумму кешбека как в других банках
всё хорошо %% по карте пришёл, по депозитам пришёл %%
сходил в атб взял опять пивка для рывка (даже смс пришла хотя покупка меньше 100 грн), захошу в icon ... глядь..., а 8 коппеек кашбека так и нету
...
uaprofi
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Додано: Сер 01 сер, 2018 06:25
з якого числа по дохідній 14% стало?
KIM30
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Додано: Сер 01 сер, 2018 07:04
KIM30 написав:
з якого числа по дохідній 14% стало?
16.07
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vollena71
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Додано: Сер 01 сер, 2018 07:17
TacticalBeard_ написав:
ща всё будет хорошо
Товарищь зарегался за 20 мин. до сообщения, шоб нам сказать за %%.
Спасибо.
guntherhouse777
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Додано: Сер 01 сер, 2018 07:42
Вкладчик1234 написав:
О, а это не наш представитель случайно?
А мне нравится такой ответ "активистам". Ещё и мохито обещают завезти
И даже отпуск у Head of Marketing КонкорДушки и нашего офпреда совпал.)
guntherhouse777
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