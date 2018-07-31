аналогично касается и кешбека - насчитано всё абсолютно отфонарно !
по моим подсчетам та сумма что была зачислена утром и сразу списано если ее добавить к той что зачислили вечером то будет вроде правильно.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 09:46
аналогично касается и кешбека - насчитано всё абсолютно отфонарно !
по моим подсчетам та сумма что была зачислена утром и сразу списано если ее добавить к той что зачислили вечером то будет вроде правильно.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 09:51
Re: Конкорд
По гривневій голді та по дохідній %% на залишки ляпнулись вчора після 23:00.
По валютній немає, але там є специфіка: %% нараховуються за кожен день, і якщо сума за день за вирахуванням 19,5% менше 0,01 дол., то % дорівнюватиме 0.
Рахувати по формулі (Сума залишку * кількість днів у місяці / 365 - 19,5%) не можна.
Таке роз'яснення отримала від офпреда в ПП за минулий місяць.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 09:55
Re: Конкорд
Ночные смски повеселили. Сразу вспомнилась Дельта. Там помню как повалит хор смсок среди ночи минут на пять.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:57
Re: Конкорд
Аналогично, сумма кешбека не правильная. Вчера об этом написал вечером.
% по карте сложнее будет посчитать, но уверен, что и там бардак
И уже 1 августа, офпред обещал, что "починят" холды по картам. Ждем-с
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:18
Даешь кешбек 2% на месяц!
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:22
защиту от произвола Аполлоныча
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Додано: Сер 01 сер, 2018 10:36
Re: Конкорд
Полностью поддерживаю! А то я так пока и не оформил доходную карту,т.к боюсь рискнуть перебросить на карту хотябы 40 к(о 50 и не мечтаю)и чтобы при снятии Апполоныч не взбудоражился! Хотелось бы железные правила игры! Например: Закинуть 50 к,подержать на карте там определённое кол-во дней и снять в кассе без всяких нервов! Как гарантировано снять хотя бы 50 к в месяц и при этом не взбудоражить Апполоныча?
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