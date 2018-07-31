Додано: Сер 01 сер, 2018 09:51

По гривневій голді та по дохідній %% на залишки ляпнулись вчора після 23:00.

По валютній немає, але там є специфіка: %% нараховуються за кожен день, і якщо сума за день за вирахуванням 19,5% менше 0,01 дол., то % дорівнюватиме 0.

Рахувати по формулі (Сума залишку * кількість днів у місяці / 365 - 19,5%) не можна.

Таке роз'яснення отримала від офпреда в ПП за минулий місяць.

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