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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 381382383384

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 27
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
9
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:46

  isen написав:Уважаемый представитель, расскажите как насчитаны проценты по карте Доходная за июль(с какого дня и по какой день включительно) и как будут насчитаны за август (с какого дня и по какой день включительно)?


аналогично касается и кешбека - насчитано всё абсолютно отфонарно !
по моим подсчетам та сумма что была зачислена утром и сразу списано если ее добавить к той что зачислили вечером то будет вроде правильно.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:51

Re: Конкорд

По гривневій голді та по дохідній %% на залишки ляпнулись вчора після 23:00.
По валютній немає, але там є специфіка: %% нараховуються за кожен день, і якщо сума за день за вирахуванням 19,5% менше 0,01 дол., то % дорівнюватиме 0.
Рахувати по формулі (Сума залишку * кількість днів у місяці / 365 - 19,5%) не можна.
Таке роз'яснення отримала від офпреда в ПП за минулий місяць.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:55

Re: Конкорд

Ночные смски повеселили. Сразу вспомнилась Дельта. Там помню как повалит хор смсок среди ночи минут на пять.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:57

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:по моим подсчетам та сумма что была зачислена утром и сразу списано если ее добавить к той что зачислили вечером то будет вроде правильно.

Аналогично, сумма кешбека не правильная. Вчера об этом написал вечером.
  SergR написав:А кешбэк у всех правильный? А то по моим подсчетам не хватает как раз именно суммы "сторно"

% по карте сложнее будет посчитать, но уверен, что и там бардак :mrgreen:
И уже 1 августа, офпред обещал, что "починят" холды по картам. Ждем-с :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:18

  Alex_ki написав:Уважаемые клиенты банка Конкорд , прошу прошение за сложившиеся неудобством в данный момент , которые происходят в icon25 , прошу вас потерпеть до утро , у нас происходит очень сложный технологический процесс , мы мигрируем на новый карточный бэк, мы меняем двигатель в машине на ходу , конечно в этот момент
, сказывается ее скорость и функционал , но поверьте , через неделю вы поймёте зачем мы это делаем , мы работаем исключительно для вас , вашего удобства и вашего хорошего настроения , мы компенсируем ваши нервы , если вы предложите в комментариях что вас больше подойдёт Может сделать повышенный кэшбек на месяц ? Или плюс по депозитам ? Или p2p в айконе без комиссии ?


Даешь кешбек 2% на месяц!
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:22

Уважаемые клиенты банка Конкорд , прошу прошение за сложившиеся неудобством в данный момент ... мы компенсируем ваши нервы , если вы предложите в комментариях что вас больше подойдёт


защиту от произвола Аполлоныча

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:36

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:защиту от произвола Аполлоныча
Полностью поддерживаю! А то я так пока и не оформил доходную карту,т.к боюсь рискнуть перебросить на карту хотябы 40 к(о 50 и не мечтаю)и чтобы при снятии Апполоныч не взбудоражился! Хотелось бы железные правила игры! Например: Закинуть 50 к,подержать на карте там определённое кол-во дней и снять в кассе без всяких нервов! Как гарантировано снять хотя бы 50 к в месяц и при этом не взбудоражить Апполоныча?
bub-har
 
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