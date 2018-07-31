|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:56
-VICTOR- написав:
..так...давайте без от таких глупых идей...
Ну так подкиньте свою не глупую идею,чтобы банк был не для нищебродов и люди могли спокойно держать свободные средства на доходной (хотябы 50к)и выводить по мере надобности и при этом без нервов! Вот сколько мне надо подержать на доходной средства и какие суммы,чтобы можно было спокойно снять в кассе и неуслышав при этом "держитесь и хорошого вам настроения"? Можете ответить? Что нужно мне предпринять,чтобы не общаться с Апполонычем?
-
bub-har
-
-
- Повідомлень: 1215
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:59
bub-har написав: -VICTOR- написав:
..так...давайте без от таких глупых идей...
Ну так подкиньте свою не глупую идею,чтобы банк был не для нищебродов и люди могли спокойно держать свободные средства на доходной (хотябы 50к)и выводить по мере надобности и при этом без нервов! Вот сколько мне надо подержать на доходной средсва и какие суммы,чтобы можно было спокойно снять в кассе и неуслышав при этом "держитесь и хорошого вам настроения"? Можете ответить? Что нужно мне спредпринять,чтобы не общаться с Апполонычем?
Взять и заламинировать справку в понде о выплате вам 200К из банков-банкротов за последние 1..3 года
Можете сразу её выслать Аполонычу, офпред адрес подскажет
И Аполонычу тоже полегчает
ПС. Я этой зимой вывел из КоКо порядка 200К за 2 дня, правда СЭПом. Пока без последствий. Но все бумажки для Аполоныча уже собрал в отд. папку
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 25104
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2009 раз.
- Подякували: 2826 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 01 сер, 2018 12:03
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
-
cds77
-
-
- Повідомлень: 937
- З нами з: 17.04.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 сер, 2018 12:08
это писец
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 25104
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2009 раз.
- Подякували: 2826 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 01 сер, 2018 12:17
Как то Алла дала мне бумажку а4 с перечнем грехоочищающих справок для финмона.
Так вот, вор ушилинский перевод имел срок кошерности в 5 лет.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3473
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 сер, 2018 12:29
guntherhouse777 написав:
Как то Алла дала мне бумажку а4 с перечнем грехоочищающих справок для финмона.
Так вот, вор ушилинский перевод имел срок кошерности в 5 лет.
У меня справки за 2015 и 2016 год! Они имеют срок годности для финмона? И что делать,когда срок годности пройдёт и других справок у меня нет?
-
bub-har
-
-
- Повідомлень: 1215
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 сер, 2018 12:33
bub-har написав: guntherhouse777 написав:
Как то Алла дала мне бумажку а4 с перечнем грехоочищающих справок для финмона.
Так вот, вор ушилинский перевод имел срок кошерности в 5 лет.
У меня справки за 2015 и 2016 год! Они имеют срок годности для финмона? И что делать,когда срок годности пройдёт и других справок у меня нет?
Задекларувати депо в річній декларації і вже з нею ходити по банках.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25324
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 сер, 2018 12:54
bub-har написав: guntherhouse777 написав:
Как то Алла дала мне бумажку а4 с перечнем грехоочищающих справок для финмона.
Так вот, вор ушилинский перевод имел срок кошерности в 5 лет.
У меня справки за 2015 и 2016 год! Они имеют срок годности для финмона? И что делать,когда срок годности пройдёт и других справок у меня нет?
Эти щас подойдут...
А потом уже нуна молиться на новый банкопад
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 25104
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2009 раз.
- Подякували: 2826 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|