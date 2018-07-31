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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 382383384385

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 27
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
9
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:56

Re: Конкорд

  -VICTOR- написав:..так...давайте без от таких глупых идей...
Ну так подкиньте свою не глупую идею,чтобы банк был не для нищебродов и люди могли спокойно держать свободные средства на доходной (хотябы 50к)и выводить по мере надобности и при этом без нервов! Вот сколько мне надо подержать на доходной средства и какие суммы,чтобы можно было спокойно снять в кассе и неуслышав при этом "держитесь и хорошого вам настроения"? Можете ответить? Что нужно мне предпринять,чтобы не общаться с Апполонычем?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:59

  bub-har написав:
  -VICTOR- написав:..так...давайте без от таких глупых идей...
Ну так подкиньте свою не глупую идею,чтобы банк был не для нищебродов и люди могли спокойно держать свободные средства на доходной (хотябы 50к)и выводить по мере надобности и при этом без нервов! Вот сколько мне надо подержать на доходной средсва и какие суммы,чтобы можно было спокойно снять в кассе и неуслышав при этом "держитесь и хорошого вам настроения"? Можете ответить? Что нужно мне спредпринять,чтобы не общаться с Апполонычем?

Взять и заламинировать справку в понде о выплате вам 200К из банков-банкротов за последние 1..3 года
Можете сразу её выслать Аполонычу, офпред адрес подскажет :P
И Аполонычу тоже полегчает :)

ПС. Я этой зимой вывел из КоКо порядка 200К за 2 дня, правда СЭПом. Пока без последствий. Но все бумажки для Аполоныча уже собрал в отд. папку :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:03

Пропал калабуховский дом

Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:08

КоКошка -- луДшЫй!

это писец :mrgreen:
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clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:17

Как то Алла дала мне бумажку а4 с перечнем грехоочищающих справок для финмона.
Так вот, вор ушилинский перевод имел срок кошерности в 5 лет.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:29

  guntherhouse777 написав:Как то Алла дала мне бумажку а4 с перечнем грехоочищающих справок для финмона.
Так вот, вор ушилинский перевод имел срок кошерности в 5 лет.
У меня справки за 2015 и 2016 год! Они имеют срок годности для финмона? И что делать,когда срок годности пройдёт и других справок у меня нет?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:33

  bub-har написав:
  guntherhouse777 написав:Как то Алла дала мне бумажку а4 с перечнем грехоочищающих справок для финмона.
Так вот, вор ушилинский перевод имел срок кошерности в 5 лет.
У меня справки за 2015 и 2016 год! Они имеют срок годности для финмона? И что делать,когда срок годности пройдёт и других справок у меня нет?

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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:54

  bub-har написав:
  guntherhouse777 написав:Как то Алла дала мне бумажку а4 с перечнем грехоочищающих справок для финмона.
Так вот, вор ушилинский перевод имел срок кошерности в 5 лет.
У меня справки за 2015 и 2016 год! Они имеют срок годности для финмона? И что делать,когда срок годности пройдёт и других справок у меня нет?

Эти щас подойдут...
А потом уже нуна молиться на новый банкопад :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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