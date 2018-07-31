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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 384385386387>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 27
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
9
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:16

%% и кэшбэк

Добрый день всем!

Пишу с небольшой просьбой: по сколько выплата процентов за июль происходила первый раз после перехода на новый бэк, где-то происходили ошибки. Если у кого-то не правильно были начислены какие-то %%, пожалуйста напишите мне в ЛС Ваше ФИО и последние 4е карты. Будем разбираться...

Заранее спасибо
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:24

  isen написав:Уважаемый представитель, расскажите как насчитаны проценты по карте Доходная за июль(с какого дня и по какой день включительно) и как будут насчитаны за август (с какого дня и по какой день включительно)?


Июль:
с 27.06 – по 15.07. по ставке 12%

с 16.07 – по 30.07 по ставке 14% (в этом месяце может быть 31.07)


с 31.07 – по 30.08 по ставке 14% (если не поменяется ставка или регламент)

При внесении средств, рассчет процентов начинается с дня, следующего за днем внесения средст.

При снятии средств – за день снятия проценты не начисляется.

При начислении процентов используется метод математического округления (до двух знаков после запятой).
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:37

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:При начислении процентов используется метод математического округления (до двух знаков после запятой).

а округляете ежедневный расчет %% или всю сумму при выплате?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:42

  clientage написав:
  Банк Конкорд написав:При начислении процентов используется метод математического округления (до двух знаков после запятой).

а округляете ежедневный расчет %% или всю сумму при выплате?

ежедневный
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:42

Re: Конкорд

Навіть не округлюють, це неправда. Просто відкидають третій і наступні знаки.
Тобто сума 0,3381 грн виплачена як 0,33 грн.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:48

  Кочевник написав:Навіть не округлюють, це неправда. Просто відкидають третій і наступні знаки.
Тобто сума 0,3381 грн виплачена як 0,33 грн.

Аааа, т.е. у них просто разрядная сетка до 2х знаков, так было на Марк-1 в 1947г :mrgreen:
На лампаХ же, там экономили на лепиздричестве :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:57

Re: Конкорд

И что ж это получается - Июль:
с 27.06 – по 15.07. по ставке 12%

с 16.07 – по 30.07 по ставке 14% (в этом месяце может быть 31.07)


с 31.07 – по 30.08 по ставке 14% (если не поменяется ставка или регламент)

% за июль будет зачислен на картсчет не 30.07 а 1.08, решили на два дня прокинуть с %%???
Востаннє редагувалось isen в Сер 01 сер, 2018 14:03, всього редагувалось 1 раз.
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:02

  Банк Конкорд написав:
  isen написав:Уважаемый представитель, расскажите как насчитаны проценты по карте Доходная за июль(с какого дня и по какой день включительно) и как будут насчитаны за август (с какого дня и по какой день включительно)?


Июль:
с 27.06 – по 15.07. по ставке 12%

с 16.07 – по 30.07 по ставке 14% (в этом месяце может быть 31.07)


с 31.07 – по 30.08 по ставке 14% (если не поменяется ставка или регламент)

При внесении средств, рассчет процентов начинается с дня, следующего за днем внесения средст.

При снятии средств – за день снятия проценты не начисляется.

При начислении процентов используется метод математического округления (до двух знаков после запятой).

Прочитал еще раз...что значит (в этом месяце может быть 31.07) Вы что там определиться не можете на сколько дней (2 или 3) прокинуть клиентов на %?
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:05

Re: Конкорд

Дайте четкий ответ как начислены % за июль, чтоб можно было пересчитать что там ваши счетаводы насчитали...
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:10

и, по валюте будут когда?
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wig
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