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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 13:16
Добрый день всем!
Пишу с небольшой просьбой: по сколько выплата процентов за июль происходила первый раз после перехода на новый бэк, где-то происходили ошибки. Если у кого-то не правильно были начислены какие-то %%, пожалуйста напишите мне в ЛС Ваше ФИО и последние 4е карты. Будем разбираться...
Заранее спасибо
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Додано: Сер 01 сер, 2018 13:24
isen написав:
Уважаемый представитель, расскажите как насчитаны проценты по карте Доходная за июль(с какого дня и по какой день включительно) и как будут насчитаны за август (с какого дня и по какой день включительно)?
Июль:
с 27.06 – по 15.07. по ставке 12%
с 16.07 – по 30.07 по ставке 14% (в этом месяце может быть 31.07)
с 31.07 – по 30.08 по ставке 14% (если не поменяется ставка или регламент)
При внесении средств, рассчет процентов начинается с дня, следующего за днем внесения средст.
При снятии средств – за день снятия проценты не начисляется.
При начислении процентов используется метод математического округления (до двух знаков после запятой).
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Додано: Сер 01 сер, 2018 13:37
Банк Конкорд написав:
При начислении процентов используется метод математического округления (до двух знаков после запятой).
а округляете ежедневный расчет %% или всю сумму при выплате?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 01 сер, 2018 13:42
clientage написав: Банк Конкорд написав:
При начислении процентов используется метод математического округления (до двух знаков после запятой).
а округляете ежедневный расчет %% или всю сумму при выплате?
ежедневный
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Додано: Сер 01 сер, 2018 13:42
Навіть не округлюють, це неправда. Просто відкидають третій і наступні знаки.
Тобто сума 0,3381 грн виплачена як 0,33 грн.
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Кочевник
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Додано: Сер 01 сер, 2018 13:48
Кочевник написав:
Навіть не округлюють, це неправда. Просто відкидають третій і наступні знаки.
Тобто сума 0,3381 грн виплачена як 0,33 грн.
Аааа, т.е. у них просто разрядная сетка до 2х знаков, так было на Марк-1 в 1947г
На лампаХ же, там экономили на лепиздричестве
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 01 сер, 2018 13:57
И что ж это получается - Июль:
с 27.06 – по 15.07. по ставке 12%
с 16.07 – по 30.07 по ставке 14% (в этом месяце может быть 31.07)
с 31.07 – по 30.08 по ставке 14% (если не поменяется ставка или регламент)
% за июль будет зачислен на картсчет не 30.07 а 1.08, решили на два дня прокинуть с %%???
Востаннє редагувалось isen
в Сер 01 сер, 2018 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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isen
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:02
Банк Конкорд написав: isen написав:
Уважаемый представитель, расскажите как насчитаны проценты по карте Доходная за июль(с какого дня и по какой день включительно) и как будут насчитаны за август (с какого дня и по какой день включительно)?
Июль:
с 27.06 – по 15.07. по ставке 12%
с 16.07 – по 30.07 по ставке 14% (в этом месяце может быть 31.07)
с 31.07 – по 30.08 по ставке 14% (если не поменяется ставка или регламент)
При внесении средств, рассчет процентов начинается с дня, следующего за днем внесения средст.
При снятии средств – за день снятия проценты не начисляется.
При начислении процентов используется метод математического округления (до двух знаков после запятой).
Прочитал еще раз...что значит (в этом месяце может быть 31.07)
Вы что там определиться не можете на сколько дней (2 или 3) прокинуть клиентов на %?
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isen
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:05
Дайте четкий ответ как начислены % за июль, чтоб можно было пересчитать что там ваши счетаводы насчитали...
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isen
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:10
и, по валюте будут когда?
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wig
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