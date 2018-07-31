isen написав:Уважаемый представитель, расскажите как насчитаны проценты по карте Доходная за июль(с какого дня и по какой день включительно) и как будут насчитаны за август (с какого дня и по какой день включительно)?
Июль: с 27.06 – по 15.07. по ставке 12%
с 16.07 – по 30.07 по ставке 14% (в этом месяце может быть 31.07)
с 31.07 – по 30.08 по ставке 14% (если не поменяется ставка или регламент)
При внесении средств, рассчет процентов начинается с дня, следующего за днем внесения средст.
При снятии средств – за день снятия проценты не начисляется.
При начислении процентов используется метод математического округления (до двух знаков после запятой).
Прочитал еще раз...что значит (в этом месяце может быть 31.07) Вы что там определиться не можете на сколько дней (2 или 3) прокинуть клиентов на %?
Проценти виплатили вчора. Якщо по 30 то кидок 1 день. Якщо по 31 то кидка немає. Ні?
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с 16.07 – по 30.07 по ставке 14% (в этом месяце может быть 31.07)
с 31.07 – по 30.08 по ставке 14% (если не поменяется ставка или регламент)
При внесении средств, рассчет процентов начинается с дня, следующего за днем внесения средст.
При снятии средств – за день снятия проценты не начисляется.
При начислении процентов используется метод математического округления (до двух знаков после запятой).[/quote] Прочитал еще раз...что значит (в этом месяце может быть 31.07) Вы что там определиться не можете на сколько дней (2 или 3) прокинуть клиентов на %?[/quote] Проценти виплатили вчора. Якщо по 30 то кидок 1 день. Якщо по 31 то кидка немає. Ні?[/quote]
Вчора після 23.. було смс, то мабудь на картрахунок зайдуть сьогоді, % почне нараховуваться завтра...Потрібна чітка відповід представника банку...але як бачимо вони ще самі не розібралися що у них там коїться...
Востаннє редагувалось isen в Сер 01 сер, 2018 14:21, всього редагувалось 1 раз.