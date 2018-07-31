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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 384385386387

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 27
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
9
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:10

  isen написав:
  Банк Конкорд написав:
  isen написав:Уважаемый представитель, расскажите как насчитаны проценты по карте Доходная за июль(с какого дня и по какой день включительно) и как будут насчитаны за август (с какого дня и по какой день включительно)?


Июль:
с 27.06 – по 15.07. по ставке 12%

с 16.07 – по 30.07 по ставке 14% (в этом месяце может быть 31.07)


с 31.07 – по 30.08 по ставке 14% (если не поменяется ставка или регламент)

При внесении средств, рассчет процентов начинается с дня, следующего за днем внесения средст.

При снятии средств – за день снятия проценты не начисляется.

При начислении процентов используется метод математического округления (до двух знаков после запятой).

Прочитал еще раз...что значит (в этом месяце может быть 31.07) Вы что там определиться не можете на сколько дней (2 или 3) прокинуть клиентов на %?

Проценти виплатили вчора. Якщо по 30 то кидок 1 день.
Якщо по 31 то кидка немає. Ні?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:12

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Проценти виплатили вчора. Якщо по 30 то кидок 1 день.
Якщо по 31 то кидка немає. Ні?

Если вчера выплатили, то должны насчитать по 30е включительно. Офпред так и написала ж :)
Правда выплатили после опердня, т.е. реально у ХИ-клиента выпал один день на переразмещение суммы %% :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:16

Июль:
с 27.06 – по 15.07. по ставке 12%

с 16.07 – по 30.07 по ставке 14% (в этом месяце может быть 31.07)


с 31.07 – по 30.08 по ставке 14% (если не поменяется ставка или регламент)

При внесении средств, рассчет процентов начинается с дня, следующего за днем внесения средст.

При снятии средств – за день снятия проценты не начисляется.

При начислении процентов используется метод математического округления (до двух знаков после запятой).[/quote]
Прочитал еще раз...что значит (в этом месяце может быть 31.07) Вы что там определиться не можете на сколько дней (2 или 3) прокинуть клиентов на %?[/quote]
Проценти виплатили вчора. Якщо по 30 то кидок 1 день.
Якщо по 31 то кидка немає. Ні?[/quote]

Вчора після 23.. було смс, то мабудь на картрахунок зайдуть сьогоді, % почне нараховуваться завтра...Потрібна чітка відповід представника банку...але як бачимо вони ще самі не розібралися що у них там коїться...
Востаннє редагувалось isen в Сер 01 сер, 2018 14:21, всього редагувалось 1 раз.
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:20

В виписці пише зазахування % по Дохідній вчора.
Але це виписка в Айконі - їй віри немає.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:24

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Проценти виплатили вчора. Якщо по 30 то кидок 1 день.
Якщо по 31 то кидка немає. Ні?

Ні!
Теряется же начисление процентов на эти проценты за один день.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:26

  Квесторе_поверніться написав:В виписці пише зазахування % по Дохідній вчора.
Але це виписка в Айконі - їй віри немає.

Саме так, теж подивився виписку і тому питаю представника банку...(після 23.. теж вчора). Тому чекаю відповіді банка
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:27

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Проценти виплатили вчора. Якщо по 30 то кидок 1 день.
Якщо по 31 то кидка немає. Ні?

Если вчера выплатили, то должны насчитать по 30е включительно. Офпред так и написала ж :)
Правда выплатили после опердня, т.е. реально у ХИ-клиента выпал один день на переразмещение суммы %% :(

За червень по дохідній % вилатили 26 червня.
Коли за липень рахують з 27.06 - отже день виплати теж включається.
якщо виплатили вчора то 31.07 теж повинні включити в день нарахувань і виплат.
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