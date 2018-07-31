Додано: Сер 01 сер, 2018 14:16

Июль:

с 27.06 – по 15.07. по ставке 12%



с 16.07 – по 30.07 по ставке 14% (в этом месяце может быть 31.07)





с 31.07 – по 30.08 по ставке 14% (если не поменяется ставка или регламент)



При внесении средств, рассчет процентов начинается с дня, следующего за днем внесения средст.



При снятии средств – за день снятия проценты не начисляется.



При начислении процентов используется метод математического округления (до двух знаков после запятой).[/quote]

Прочитал еще раз...что значит (в этом месяце может быть 31.07) Вы что там определиться не можете на сколько дней (2 или 3) прокинуть клиентов на %?[/quote]

Проценти виплатили вчора. Якщо по 30 то кидок 1 день.

Якщо по 31 то кидка немає. Ні?[/quote]



Вчора після 23.. було смс, то мабудь на картрахунок зайдуть сьогоді, % почне нараховуваться завтра...Потрібна чітка відповід представника банку...але як бачимо вони ще самі не розібралися що у них там коїться...