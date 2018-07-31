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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 385386387388

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 27
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
9
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:50

  Банк Конкорд написав:Добрый день.
Пожалуйста, не беспокойтесь, ситуация с выплатой %% связана с переходом банка на новую программу. Мы приносим свои извининения за неудобства, связанные с задержкой выплаты процентов за предыдущий месяц (период 27.06-30.07.2018)
С 31.07.2018 начался новый процентный период. Вне зависимости от дня выплаты уже начисленных процентов, их начисление проводится ежедневно и проценты за 31.07. и 01.08. обязательно начислятся и войдут в процентный период с 31.07. по 30.08.
Давайте сверимся с вами в конце августа.

% мали бути виплачені 30.07. Так?
Коли вони виплачені. 31.07 чи 1.08?
Втрата % на % 1 день чи 2?
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:50

Re: Конкорд

Трындец...посчитать не могут))) и не понятно как можно начислять на то чего нету на картсчет...
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:55

Re: Конкорд

Спрашивал что оновили в икОН25 - не ответили...Спросил как % посчитали тоже не ответили....печаль
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:56

  Банк Конкорд написав:Пожалуйста, не беспокойтесь, ситуация с выплатой %% связана с переходом банка на новую программу. Мы приносим свои извининения за неудобства, связанные с задержкой выплаты процентов за предыдущий месяц (период 27.06-30.07.2018)

Хорошо, по гривне более-менее понятно.
А что с процентами по валютным голдам? Их начислят?
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:34

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Июль:
с 27.06 – по 15.07. по ставке 12%

с 16.07 – по 30.07 по ставке 14% (в этом месяце может быть 31.07)


с 31.07 – по 30.08 по ставке 14% (если не поменяется ставка или регламент)

При внесении средств, рассчет процентов начинается с дня, следующего за днем внесения средст.

При снятии средств – за день снятия проценты не начисляется.

При начислении процентов используется метод математического округления (до двух знаков после запятой).

т.е. %% за день округляются до 0,01 грн (до 1 копейки)
и 0.01 долл/евро (до 1 цента)
если по гривне грубо говоря пох
то по валюте получается за месяц может быть утеряно для вкладчика до 31 цента, правильно?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:41

  wig написав:
  Банк Конкорд написав:Пожалуйста, не беспокойтесь, ситуация с выплатой %% связана с переходом банка на новую программу. Мы приносим свои извининения за неудобства, связанные с задержкой выплаты процентов за предыдущий месяц (период 27.06-30.07.2018)

Хорошо, по гривне более-менее понятно.
А что с процентами по валютным голдам? Их начислят?

Поддерживаю вопрос.

UPD: пришли какие-то монетки в 16.45, калькуляцию не проверял
Всё IMHO
Вкладчик1234
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