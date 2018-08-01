Банк Конкорд написав:Добрый день. Пожалуйста, не беспокойтесь, ситуация с выплатой %% связана с переходом банка на новую программу. Мы приносим свои извининения за неудобства, связанные с задержкой выплаты процентов за предыдущий месяц (период 27.06-30.07.2018) С 31.07.2018 начался новый процентный период. Вне зависимости от дня выплаты уже начисленных процентов, их начисление проводится ежедневно и проценты за 31.07. и 01.08. обязательно начислятся и войдут в процентный период с 31.07. по 30.08. Давайте сверимся с вами в конце августа.
% мали бути виплачені 30.07. Так? Коли вони виплачені. 31.07 чи 1.08? Втрата % на % 1 день чи 2?
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Банк Конкорд написав:Пожалуйста, не беспокойтесь, ситуация с выплатой %% связана с переходом банка на новую программу. Мы приносим свои извининения за неудобства, связанные с задержкой выплаты процентов за предыдущий месяц (период 27.06-30.07.2018)
Хорошо, по гривне более-менее понятно. А что с процентами по валютным голдам? Их начислят?
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Банк Конкорд написав:Июль: с 27.06 – по 15.07. по ставке 12%
с 16.07 – по 30.07 по ставке 14% (в этом месяце может быть 31.07)
с 31.07 – по 30.08 по ставке 14% (если не поменяется ставка или регламент)
При внесении средств, рассчет процентов начинается с дня, следующего за днем внесения средст.
При снятии средств – за день снятия проценты не начисляется.
При начислении процентов используется метод математического округления (до двух знаков после запятой).
т.е. %% за день округляются до 0,01 грн (до 1 копейки) и 0.01 долл/евро (до 1 цента) если по гривне грубо говоря пох то по валюте получается за месяц может быть утеряно для вкладчика до 31 цента, правильно?
Банк Конкорд написав:Пожалуйста, не беспокойтесь, ситуация с выплатой %% связана с переходом банка на новую программу. Мы приносим свои извининения за неудобства, связанные с задержкой выплаты процентов за предыдущий месяц (период 27.06-30.07.2018)
Хорошо, по гривне более-менее понятно. А что с процентами по валютным голдам? Их начислят?
Поддерживаю вопрос.
UPD: пришли какие-то монетки в 16.45, калькуляцию не проверял
по валютным картам - там где есть % на остаток -торбите своих менеджеров...я еще месяц назад задал вопрос почему нету % ?... .в этом опять нету , опять озадачил - наконец мои аргументы , что у них чего то не работает это начисление - получил ответ " % начисляются..но не выплачиваются ...почему то )...подали заявку-разберутся ,менеджер доложит . Так что - дай те там на местах подзатыльник , кому надо - пусть разбираются ..начисление и выплата по депо - все четко согласно тарифов)
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