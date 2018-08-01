Додано: Сер 01 сер, 2018 17:18

по валютным картам - там где есть % на остаток -торбите своих менеджеров...я еще месяц назад задал вопрос почему нету % ?...

.в этом опять нету , опять озадачил - наконец мои аргументы , что у них чего то не работает это начисление - получил ответ " % начисляются..но не выплачиваются ...почему то )...подали заявку-разберутся ,менеджер доложит .

Так что - дай те там на местах подзатыльник , кому надо - пусть разбираются

..начисление и выплата по депо - все четко согласно тарифов)

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