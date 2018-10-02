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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 жов, 2018 21:03
Оподаткування %тного доходу було введено кролем не так давно. В 2014 році. Відповідно і норма, що звітувати котлом виникла не раніше. Поняття "кешбек" зявилося раніше і в золоті часи "ідеї-дельти" стало одним з видів доходу фіз.осіб.
Відповідно кожен банк звітував по ньому персоніфіковано. Так і залишилося після 2014 року, оскільки кешбек це "активний" дохід. Коник, видно, чи ледачий чи некомпетентний. Версія Фламінго виявилася правдивою. Від цього хочеться плакати. Керівник бух. департаменту ком.банку не знає елементарних речей цього бізнесу. Сумно.
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korovas2
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Додано: Вів 02 жов, 2018 21:28
Вся эта история с персонификацией кэшбека - не больше, чем придирки.
Банку видней, как и куда платить налоги.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Вів 02 жов, 2018 21:51
wig написав:
Вся эта история с персонификацией кэшбека - не больше, чем придирки.
Банку видней, как и куда платить налоги.
уже налоги заплатил Банк Михайловский через финкомпанию , Закон есть Закон , так что конвертцентр на базе конкорда явно напрягает
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 02 жов, 2018 22:06
korovas2 написав:
Від цього хочеться плакати. Керівник бух. департаменту ком.банку не знає елементарних речей цього бізнесу. Сумно.
А мені навпаки весело...
Пропоную Сусідкам накрити нам галявину і похєрити цю тему...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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