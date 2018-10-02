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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 469470471472>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 21:03

Re: Конкорд

Оподаткування %тного доходу було введено кролем не так давно. В 2014 році. Відповідно і норма, що звітувати котлом виникла не раніше. Поняття "кешбек" зявилося раніше і в золоті часи "ідеї-дельти" стало одним з видів доходу фіз.осіб.
Відповідно кожен банк звітував по ньому персоніфіковано. Так і залишилося після 2014 року, оскільки кешбек це "активний" дохід. Коник, видно, чи ледачий чи некомпетентний. Версія Фламінго виявилася правдивою. Від цього хочеться плакати. Керівник бух. департаменту ком.банку не знає елементарних речей цього бізнесу. Сумно.
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 21:28

Вся эта история с персонификацией кэшбека - не больше, чем придирки.
Банку видней, как и куда платить налоги.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 21:51

  wig написав:Вся эта история с персонификацией кэшбека - не больше, чем придирки.
Банку видней, как и куда платить налоги.


уже налоги заплатил Банк Михайловский через финкомпанию , Закон есть Закон , так что конвертцентр на базе конкорда явно напрягает
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:06

  korovas2 написав:Від цього хочеться плакати. Керівник бух. департаменту ком.банку не знає елементарних речей цього бізнесу. Сумно.

А мені навпаки весело... :P Пропоную Сусідкам накрити нам галявину і похєрити цю тему... :D
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 23:23

Кешбэк

Мне просто интересно. Зачем вы эту тему вобще подняли?
Аполоныч от этого точно не пострадает. А честные свинорылы могут оказаться в пролёте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 00:05

  Фантом написав:Мне просто интересно. Зачем вы эту тему вобще подняли?
Аполоныч от этого точно не пострадает. А честные свинорылы могут оказаться в пролёте.

Щоб Сусідки нам галявину накрили... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 01:56

нужно начислять не 1%, а хотябы 2% в день )))

  IMPRINTER написав:еще раз - вы думаете вы самые умные? почему все другие банки кешбек учитывают персонифицированно, а конь такой умный?


почему все другие это конечно аргумент :D
тут нужно скорей всего спрашивать у всех других ... почему они так поступают?
вон бегемот продавал валюту онлайн, а все другие не продавали ... спрашивали, спрашивали ... ну и до спрашивались
кстати вон не так давно одна банка стала начислять дополнительно +5% по депо для тех кто 10000 раз в день прыгает
а прыгать так нужно каждый день и не один месяц...
я даже стесняюсь спросить - прыгать это пассивный или активный доход? (ой тобишь процент).
Полно банок которые не начисляют (или начисляют по сниженной ставке) проценты если сумма допустим меньше определённого уровня или клиент был не достаточно активен в течение определённого периода
некоторые могут дарить +1% и меньше (иногда больше) на день рождения, или к международному женскому дню, и даже кажись было на хэллоуин
другие полюбляют шоу тобишь лотереи - приходишь к ним там аквариум тянешь купончики, стираешь монеткой ... а там +0.1 или +0.25% ... ну казино в чистом виде (хотя может у них и лицензия на азартные игры есть)
всё я это к чему вот пошёл я сегодня в магазин и расплатился картой банка - купил молочка - заплатил 20 гривен.
А банк, хороший банк, решил в этот день на часть моих денег на карте (на 20 грн.) насчитать не стандартные 14% годовых, а что-то более серьёзное 1% в день но только на небольшую сумму (всего на 20 грн.)
Может ли хороший банк насчитывать повышенный процент на определённую часть вклада?
думаю имеет полное право!!!
и кстати и прыгать 10000 раз не нужно)))
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 05:44

  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:Нараховані проценти на суму дебетового обороту по рахунку, для цілей оподаткування, у
відповідності до норм Податкового кодексу України, відносяться до пасивних доходів та
включаються до загального оподаткованого доходу (стаття 164.2.8 ПКУ). Згідно статті 170.4.1 ПКУ
податковим агентом платника податків при нарахуванні на його користь доходів у вигляді
процентів є особа, що проводить таке нарахування, в даному випадку це – Банк.
Податковий агент, який нараховує доходи у вигляді процентів, в податковому розрахунку (
форма №1ДФ), відображає загальну суму нарахованих у звітному періоді доходів та загальну
суму утриманого з нього податку. При цьому в податковому розрахунку не зазначається
інформація про суми нарахованих відсотків, а також відомості про фізичну особу – платника
податку, на користь якого нараховані такі доходи. (стаття 170.4.2 ПКУ).
Таким чином, Банк здійснює свою діяльність у відповідності до норм діючого
законодавства.


снова двойка. родителей в школу.

Зображення

у вас что совсем кризис кадров? это же просто писец ... при чем тут пассивные доходы? у вас понимают вообще элементарную разницу в %% на остаток по счету (пассивных доход) и %% на дебетовый оборот (кешбек) ?

кеш-бек (проценти на суму дебетового обороту) - не является пассивным доходам.
проценти на залишок кошів - является пассивным доходом.
разницу между мухами и котлетами понимаете? что это не одно и тоже?

следовательно кешбек не может идти "общаком".
кешбек - это дополнительное благо по классификатору (код 126). Этот вид дохода не является пассивным. Это подарок, вознаграждение.

еще раз - вы думаете вы самые умные? почему все другие банки кешбек учитывают персонифицированно, а конь такой умный? не задумывались, что что-то тут явно не то?
позвоните коллегам с других банков - уточните, почему они кешбек подают персонифицированно. Ну или налоговая вам расскажет после штрафа.


Годы идут, а темы все теже )))
vimex
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 05:48

vimex Привіт, куме! :P Здоровеньки були! :D
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 05:53

  Козак-характерник написав:vimex Привіт, куме! :P Здоровеньки були! :D

И Вам не чихать ! :D
vimex
 
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