Оподаткування %тного доходу було введено кролем не так давно. В 2014 році. Відповідно і норма, що звітувати котлом виникла не раніше. Поняття "кешбек" зявилося раніше і в золоті часи "ідеї-дельти" стало одним з видів доходу фіз.осіб. Відповідно кожен банк звітував по ньому персоніфіковано. Так і залишилося після 2014 року, оскільки кешбек це "активний" дохід. Коник, видно, чи ледачий чи некомпетентний. Версія Фламінго виявилася правдивою. Від цього хочеться плакати. Керівник бух. департаменту ком.банку не знає елементарних речей цього бізнесу. Сумно.
korovas2 написав:Від цього хочеться плакати. Керівник бух. департаменту ком.банку не знає елементарних речей цього бізнесу. Сумно.
А мені навпаки весело... Пропоную Сусідкам накрити нам галявину і похєрити цю тему...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Фантом написав:Мне просто интересно. Зачем вы эту тему вобще подняли? Аполоныч от этого точно не пострадает. А честные свинорылы могут оказаться в пролёте.
Щоб Сусідки нам галявину накрили...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
IMPRINTER написав:еще раз - вы думаете вы самые умные? почему все другие банки кешбек учитывают персонифицированно, а конь такой умный?
почему все другие это конечно аргумент тут нужно скорей всего спрашивать у всех других ... почему они так поступают? вон бегемот продавал валюту онлайн, а все другие не продавали ... спрашивали, спрашивали ... ну и до спрашивались кстати вон не так давно одна банка стала начислять дополнительно +5% по депо для тех кто 10000 раз в день прыгает а прыгать так нужно каждый день и не один месяц... я даже стесняюсь спросить - прыгать это пассивный или активный доход? (ой тобишь процент). Полно банок которые не начисляют (или начисляют по сниженной ставке) проценты если сумма допустим меньше определённого уровня или клиент был не достаточно активен в течение определённого периода некоторые могут дарить +1% и меньше (иногда больше) на день рождения, или к международному женскому дню, и даже кажись было на хэллоуин другие полюбляют шоу тобишь лотереи - приходишь к ним там аквариум тянешь купончики, стираешь монеткой ... а там +0.1 или +0.25% ... ну казино в чистом виде (хотя может у них и лицензия на азартные игры есть) всё я это к чему вот пошёл я сегодня в магазин и расплатился картой банка - купил молочка - заплатил 20 гривен. А банк, хороший банк, решил в этот день на часть моих денег на карте (на 20 грн.) насчитать не стандартные 14% годовых, а что-то более серьёзное 1% в день но только на небольшую сумму (всего на 20 грн.) Может ли хороший банк насчитывать повышенный процент на определённую часть вклада? думаю имеет полное право!!! и кстати и прыгать 10000 раз не нужно)))
Банк Конкорд написав:Нараховані проценти на суму дебетового обороту по рахунку, для цілей оподаткування, у відповідності до норм Податкового кодексу України, відносяться до пасивних доходів та включаються до загального оподаткованого доходу (стаття 164.2.8 ПКУ). Згідно статті 170.4.1 ПКУ податковим агентом платника податків при нарахуванні на його користь доходів у вигляді процентів є особа, що проводить таке нарахування, в даному випадку це – Банк. Податковий агент, який нараховує доходи у вигляді процентів, в податковому розрахунку ( форма №1ДФ), відображає загальну суму нарахованих у звітному періоді доходів та загальну суму утриманого з нього податку. При цьому в податковому розрахунку не зазначається інформація про суми нарахованих відсотків, а також відомості про фізичну особу – платника податку, на користь якого нараховані такі доходи. (стаття 170.4.2 ПКУ). Таким чином, Банк здійснює свою діяльність у відповідності до норм діючого законодавства.
снова двойка. родителей в школу.
у вас что совсем кризис кадров? это же просто писец ... при чем тут пассивные доходы? у вас понимают вообще элементарную разницу в %% на остаток по счету (пассивных доход) и %% на дебетовый оборот (кешбек) ?
кеш-бек (проценти на суму дебетового обороту) - не является пассивным доходам. проценти на залишок кошів - является пассивным доходом. разницу между мухами и котлетами понимаете? что это не одно и тоже?
следовательно кешбек не может идти "общаком". кешбек - это дополнительное благо по классификатору (код 126). Этот вид дохода не является пассивным. Это подарок, вознаграждение.
еще раз - вы думаете вы самые умные? почему все другие банки кешбек учитывают персонифицированно, а конь такой умный? не задумывались, что что-то тут явно не то? позвоните коллегам с других банков - уточните, почему они кешбек подают персонифицированно. Ну или налоговая вам расскажет после штрафа.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!