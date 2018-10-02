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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 469470471472

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 05:55

  vimex написав:
  Козак-характерник написав:vimex Привіт, куме! :P Здоровеньки були! :D

И Вам не чихать ! :D

А мы тут плюшками балуемся @ :P
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 03 жов, 2018 05:57, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлень: 25426
З нами з: 09.10.12
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 05:55

  vimex написав:
  Козак-характерник написав:vimex Привіт, куме! :P Здоровеньки були! :D

И Вам не чихать ! :D

Де банкуєте...якщо не секрет?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25578
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 05:56

  Козак-характерник написав:
  vimex написав:
  Козак-характерник написав:vimex Привіт, куме! :P Здоровеньки були! :D

И Вам не чихать ! :D

А мы тут плюшками балуемся @ :P

Та вижу, все банки учите уму-разуму )
vimex
 
Повідомлень: 2077
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Подякував: 35 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 05:57

  Квесторе_поверніться написав:
  vimex написав:
  Козак-характерник написав:vimex Привіт, куме! :P Здоровеньки були! :D

И Вам не чихать ! :D

Де банкуєте...якщо не секрет?

Все тамже ... Вьетнам
vimex
 
Повідомлень: 2077
З нами з: 09.11.10
Подякував: 35 раз.
Подякували: 437 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 05:59

Vimex, ну і славненько, всіх гараздів.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25578
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 06:01

  Квесторе_поверніться написав:Vimex, ну і славненько, всіх гараздів.

Дякую !
vimex
 
Повідомлень: 2077
З нами з: 09.11.10
Подякував: 35 раз.
Подякували: 437 раз.
 
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  #<1 ... 469470471472
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