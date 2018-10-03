Банк Конкорд написав:Лучше работать, решать возникающие проблемы самим, а не через 3х лиц до которых не дозвониться! А специалистов можно воспитать и вырастить! Специалистами с хорошими знаниями становятся
Вот тут за короткое время, сколько мне знаний уже дали а начиналось все с зеленого юнного огурца
Общение с клиентом закаляет, но знаний дает мало. Вырастить и воспитать специалистов задача похвальная, но к банковской деятельности относится мало. С учетом, что банк планирует получать доходы, а не делать благотворительность. И вместо вступления в Визу можно было бы просто продукты сделать лучше, например сделать карточки Голд и выше револьверными ... да и много чего в тарифах есть смысл поменять для улучшения продукта
В банковской сфере специалисты тоже получились не с рождения, и в универах и школах всему не обучат. Так что специалистом в своей сфере можно только стать. Естественно благотворительность у нас отдельно от банка, и по тарифам всегда есть что менять и улучшать. Идеального не бывает, но можно и нужно стремиться
IMPRINTER написав:у вас что совсем кризис кадров? это же просто писец ... при чем тут пассивные доходы? у вас понимают вообще элементарную разницу в %% на остаток по счету (пассивных доход) и %% на дебетовый оборот (кешбек) ?
Банк Конкорд написав:Лучше работать, решать возникающие проблемы самим, а не через 3х лиц до которых не дозвониться!
Все относительно и имеет как свои плюсы (удобство) так и минусы (расходы). И каждый выбирает соотношение этих +/- для себя сам. В конце концов понятие "аутсорсинг" было изобретено не в Украине и его успешно применяют даже гиганты вроде Google. Но если КоКо нравится играться с собственным процессингом - бога ради, лишь бы клиенты не чувствовали от этого неудобств. Как говорится: "Чем бы дитя не тешилось..."
Как вы интересно выразились плюсы и минусы есть всегда...для работы карт со своим процессингом пока тока плюсы, но а как и говорили с точки зрения работы и затрат, пока это не совсем +