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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 473474475476

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:48

  vimex написав:
  Банк Конкорд написав:Лучше работать, решать возникающие проблемы самим, а не через 3х лиц до которых не дозвониться! А специалистов можно воспитать и вырастить! Специалистами с хорошими знаниями становятся

Вот тут за короткое время, сколько мне знаний уже дали :lol: а начиналось все с зеленого юнного огурца :wink:

Общение с клиентом закаляет, но знаний дает мало. Вырастить и воспитать специалистов задача похвальная, но к банковской деятельности относится мало. С учетом, что банк планирует получать доходы, а не делать благотворительность. И вместо вступления в Визу можно было бы просто продукты сделать лучше, например сделать карточки Голд и выше револьверными ... да и много чего в тарифах есть смысл поменять для улучшения продукта

В банковской сфере специалисты тоже получились не с рождения, и в универах и школах всему не обучат. Так что специалистом в своей сфере можно только стать. Естественно благотворительность у нас отдельно от банка, и по тарифам всегда есть что менять и улучшать. Идеального не бывает, но можно и нужно стремиться
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:53

  IMPRINTER написав:у вас что совсем кризис кадров? это же просто писец ... при чем тут пассивные доходы? у вас понимают вообще элементарную разницу в %% на остаток по счету (пассивных доход) и %% на дебетовый оборот (кешбек) ?


http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark ... 25881.html

пассивные доходы - это не только %% депо. В банке полагают, что кешбек подходит под определение "інші проценти (у тому числі дисконтні доходи);", а что не так.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:55

  Flamingo написав:
  Банк Конкорд написав:Лучше работать, решать возникающие проблемы самим, а не через 3х лиц до которых не дозвониться!

Все относительно и имеет как свои плюсы (удобство) так и минусы (расходы). И каждый выбирает соотношение этих +/- для себя сам. В конце концов понятие "аутсорсинг" было изобретено не в Украине и его успешно применяют даже гиганты вроде Google. Но если КоКо нравится играться с собственным процессингом - бога ради, лишь бы клиенты не чувствовали от этого неудобств. Как говорится: "Чем бы дитя не тешилось..." :)

Как вы интересно выразились :lol: плюсы и минусы есть всегда...для работы карт со своим процессингом пока тока плюсы, но а как и говорили с точки зрения работы и затрат, пока это не совсем +
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 524
З нами з: 05.10.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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  #<1 ... 473474475476
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