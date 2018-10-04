Додано: Чет 04 жов, 2018 16:14

vimex написав: Сама по себе трактовка кеш бека как дисконт, весьма натянута. Клиетнт делает покупку у одного лица, а "дисконт" дает другое лицо Сама по себе трактовка кеш бека как дисконт, весьма натянута. Клиетнт делает покупку у одного лица, а "дисконт" дает другое лицо

Это как раз характеризует доход как пассивный: клиент не совершает операций, направленных на кешбек непосредственно. Он делает операции одного характера, а доход получает от другого юр. лица и связанную с объектом покупки лишь процентным соотношением стоимости. Насколько я знаю термин пассивный доход не имеет четкого определения в смысле исключительного перечня входящих операций. Если у банка есть основания, то вполне может считать такой доход пассивным.А то, что другие этого не делают... тут вопрос как раз простой. Никаким банкам нет дела до того, что что они излишне детальную инфу о клиентах в налоговую льют, да ещё и по таким микроскопическим операциям. Слили - и забыли.