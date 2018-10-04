RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 473474475476

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:48

  vimex написав:
  Банк Конкорд написав:Лучше работать, решать возникающие проблемы самим, а не через 3х лиц до которых не дозвониться! А специалистов можно воспитать и вырастить! Специалистами с хорошими знаниями становятся

Вот тут за короткое время, сколько мне знаний уже дали :lol: а начиналось все с зеленого юнного огурца :wink:

Общение с клиентом закаляет, но знаний дает мало. Вырастить и воспитать специалистов задача похвальная, но к банковской деятельности относится мало. С учетом, что банк планирует получать доходы, а не делать благотворительность. И вместо вступления в Визу можно было бы просто продукты сделать лучше, например сделать карточки Голд и выше револьверными ... да и много чего в тарифах есть смысл поменять для улучшения продукта

В банковской сфере специалисты тоже получились не с рождения, и в универах и школах всему не обучат. Так что специалистом в своей сфере можно только стать. Естественно благотворительность у нас отдельно от банка, и по тарифам всегда есть что менять и улучшать. Идеального не бывает, но можно и нужно стремиться
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 525
З нами з: 05.10.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:53

  IMPRINTER написав:у вас что совсем кризис кадров? это же просто писец ... при чем тут пассивные доходы? у вас понимают вообще элементарную разницу в %% на остаток по счету (пассивных доход) и %% на дебетовый оборот (кешбек) ?


http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark ... 25881.html

пассивные доходы - это не только %% депо. В банке полагают, что кешбек подходит под определение "інші проценти (у тому числі дисконтні доходи);", а что не так.
Esq
 
Повідомлень: 1277
З нами з: 18.08.06
Подякував: 402 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:55

  Flamingo написав:
  Банк Конкорд написав:Лучше работать, решать возникающие проблемы самим, а не через 3х лиц до которых не дозвониться!

Все относительно и имеет как свои плюсы (удобство) так и минусы (расходы). И каждый выбирает соотношение этих +/- для себя сам. В конце концов понятие "аутсорсинг" было изобретено не в Украине и его успешно применяют даже гиганты вроде Google. Но если КоКо нравится играться с собственным процессингом - бога ради, лишь бы клиенты не чувствовали от этого неудобств. Как говорится: "Чем бы дитя не тешилось..." :)

Как вы интересно выразились :lol: плюсы и минусы есть всегда...для работы карт со своим процессингом пока тока плюсы, но а как и говорили с точки зрения работы и затрат, пока это не совсем +
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 525
З нами з: 05.10.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:24

Банк Конкорд

Свиньями тоже сразу не становятся)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35175
З нами з: 06.08.09
Подякував: 205 раз.
Подякували: 5574 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:49

  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

Свиньями тоже сразу не становятся)

Вот вот :P
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 525
З нами з: 05.10.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:03

Re: Конкорд

IMPRINTER написав:Банк Конкорд

Свиньями тоже сразу не становятся)

Стараннями Аполона записують в свинобазу
korovas2
 
Повідомлень: 334
З нами з: 06.03.15
Подякував: 158 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:08

  Esq написав:
  IMPRINTER написав:у вас что совсем кризис кадров? это же просто писец ... при чем тут пассивные доходы? у вас понимают вообще элементарную разницу в %% на остаток по счету (пассивных доход) и %% на дебетовый оборот (кешбек) ?


http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark ... 25881.html

пассивные доходы - это не только %% депо. В банке полагают, что кешбек подходит под определение "інші проценти (у тому числі дисконтні доходи);", а что не так.

Сама по себе трактовка кеш бека как дисконт, весьма натянута. Клиетнт делает покупку у одного лица, а "дисконт" дает другое лицо
vimex
 
Повідомлень: 2084
З нами з: 09.11.10
Подякував: 35 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:14

  vimex написав:Сама по себе трактовка кеш бека как дисконт, весьма натянута. Клиетнт делает покупку у одного лица, а "дисконт" дает другое лицо


Это как раз характеризует доход как пассивный: клиент не совершает операций, направленных на кешбек непосредственно. Он делает операции одного характера, а доход получает от другого юр. лица и связанную с объектом покупки лишь процентным соотношением стоимости. Насколько я знаю термин пассивный доход не имеет четкого определения в смысле исключительного перечня входящих операций. Если у банка есть основания, то вполне может считать такой доход пассивным.

А то, что другие этого не делают... тут вопрос как раз простой. Никаким банкам нет дела до того, что что они излишне детальную инфу о клиентах в налоговую льют, да ещё и по таким микроскопическим операциям. Слили - и забыли.
Esq
 
Повідомлень: 1277
З нами з: 18.08.06
Подякував: 402 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:05

  Esq написав:
  vimex написав:Сама по себе трактовка кеш бека как дисконт, весьма натянута. Клиетнт делает покупку у одного лица, а "дисконт" дает другое лицо


Это как раз характеризует доход как пассивный: клиент не совершает операций, направленных на кешбек непосредственно. Он делает операции одного характера, а доход получает от другого юр. лица и связанную с объектом покупки лишь процентным соотношением стоимости. Насколько я знаю термин пассивный доход не имеет четкого определения в смысле исключительного перечня входящих операций. Если у банка есть основания, то вполне может считать такой доход пассивным.

А то, что другие этого не делают... тут вопрос как раз простой. Никаким банкам нет дела до того, что что они излишне детальную инфу о клиентах в налоговую льют, да ещё и по таким микроскопическим операциям. Слили - и забыли.

Клиент получает дополнительную выгоду, как подарок, к примеру. Однако, мое мнение не так уж и важно, важно мнение налоговой при проверке. Если банк готов своей юридической службой бороться на таком "тонком льду" честь ему и хвала, однако риск идти против практики рынка велик.
vimex
 
Повідомлень: 2084
З нами з: 09.11.10
Подякував: 35 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 473474475476
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бекас, greenozon, lel, Mathias, MostWanted, Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.