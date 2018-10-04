Банк Конкорд написав:Лучше работать, решать возникающие проблемы самим, а не через 3х лиц до которых не дозвониться! А специалистов можно воспитать и вырастить! Специалистами с хорошими знаниями становятся
Вот тут за короткое время, сколько мне знаний уже дали а начиналось все с зеленого юнного огурца
Общение с клиентом закаляет, но знаний дает мало. Вырастить и воспитать специалистов задача похвальная, но к банковской деятельности относится мало. С учетом, что банк планирует получать доходы, а не делать благотворительность. И вместо вступления в Визу можно было бы просто продукты сделать лучше, например сделать карточки Голд и выше револьверными ... да и много чего в тарифах есть смысл поменять для улучшения продукта
В банковской сфере специалисты тоже получились не с рождения, и в универах и школах всему не обучат. Так что специалистом в своей сфере можно только стать. Естественно благотворительность у нас отдельно от банка, и по тарифам всегда есть что менять и улучшать. Идеального не бывает, но можно и нужно стремиться
IMPRINTER написав:у вас что совсем кризис кадров? это же просто писец ... при чем тут пассивные доходы? у вас понимают вообще элементарную разницу в %% на остаток по счету (пассивных доход) и %% на дебетовый оборот (кешбек) ?
Банк Конкорд написав:Лучше работать, решать возникающие проблемы самим, а не через 3х лиц до которых не дозвониться!
Все относительно и имеет как свои плюсы (удобство) так и минусы (расходы). И каждый выбирает соотношение этих +/- для себя сам. В конце концов понятие "аутсорсинг" было изобретено не в Украине и его успешно применяют даже гиганты вроде Google. Но если КоКо нравится играться с собственным процессингом - бога ради, лишь бы клиенты не чувствовали от этого неудобств. Как говорится: "Чем бы дитя не тешилось..."
Как вы интересно выразились плюсы и минусы есть всегда...для работы карт со своим процессингом пока тока плюсы, но а как и говорили с точки зрения работы и затрат, пока это не совсем +
IMPRINTER написав:у вас что совсем кризис кадров? это же просто писец ... при чем тут пассивные доходы? у вас понимают вообще элементарную разницу в %% на остаток по счету (пассивных доход) и %% на дебетовый оборот (кешбек) ?
vimex написав:Сама по себе трактовка кеш бека как дисконт, весьма натянута. Клиетнт делает покупку у одного лица, а "дисконт" дает другое лицо
Это как раз характеризует доход как пассивный: клиент не совершает операций, направленных на кешбек непосредственно. Он делает операции одного характера, а доход получает от другого юр. лица и связанную с объектом покупки лишь процентным соотношением стоимости. Насколько я знаю термин пассивный доход не имеет четкого определения в смысле исключительного перечня входящих операций. Если у банка есть основания, то вполне может считать такой доход пассивным.
А то, что другие этого не делают... тут вопрос как раз простой. Никаким банкам нет дела до того, что что они излишне детальную инфу о клиентах в налоговую льют, да ещё и по таким микроскопическим операциям. Слили - и забыли.
vimex написав:Сама по себе трактовка кеш бека как дисконт, весьма натянута. Клиетнт делает покупку у одного лица, а "дисконт" дает другое лицо
Это как раз характеризует доход как пассивный: клиент не совершает операций, направленных на кешбек непосредственно. Он делает операции одного характера, а доход получает от другого юр. лица и связанную с объектом покупки лишь процентным соотношением стоимости. Насколько я знаю термин пассивный доход не имеет четкого определения в смысле исключительного перечня входящих операций. Если у банка есть основания, то вполне может считать такой доход пассивным.
А то, что другие этого не делают... тут вопрос как раз простой. Никаким банкам нет дела до того, что что они излишне детальную инфу о клиентах в налоговую льют, да ещё и по таким микроскопическим операциям. Слили - и забыли.
Клиент получает дополнительную выгоду, как подарок, к примеру. Однако, мое мнение не так уж и важно, важно мнение налоговой при проверке. Если банк готов своей юридической службой бороться на таком "тонком льду" честь ему и хвала, однако риск идти против практики рынка велик.