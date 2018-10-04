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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 474475476477

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:46

  Квесторе_поверніться написав:Виглядає що питання сплати податку за кишмиш не таке тривіальне.
Якщо банка доведе фіскалам законність своєї позиції платити мзду скопом слід буде перед ними зняти шляпу.

Налоги уплачены.
Ото надо фискалам с ними бодаться. Развели тут.
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wig
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  #<1 ... 474475476477
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