Налоги уплачены.
Ото надо фискалам с ними бодаться. Развели тут.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 21:46
Налоги уплачены.
Ото надо фискалам с ними бодаться. Развели тут.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 04:06
Надо, поскольку уплата произведена по ставке ниже, плюс нарушение, плюс давность. Речь идет о большой сумме налога ... или взятки.
И кстати, "налог на Кешбек" и практика его уплаты появился намного раньше налога на пассивные доходы, поэтому коллизия может быть. И если Конкорд дакажет свою правоту остальные банки могут потребовать переплату у налоговой и будет триумфальная победа справедливости )))
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