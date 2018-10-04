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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 жов, 2018 21:46
Квесторе_поверніться написав:
Виглядає що питання сплати податку за кишмиш не таке тривіальне.
Якщо банка доведе фіскалам законність своєї позиції платити мзду скопом слід буде перед ними зняти шляпу.
Налоги уплачены.
Ото надо фискалам с ними бодаться. Развели тут.
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wig
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 04:06
wig написав: Квесторе_поверніться написав:
Виглядає що питання сплати податку за кишмиш не таке тривіальне.
Якщо банка доведе фіскалам законність своєї позиції платити мзду скопом слід буде перед ними зняти шляпу.
Налоги уплачены.
Ото надо фискалам с ними бодаться. Развели тут.
Надо, поскольку уплата произведена по ставке ниже, плюс нарушение, плюс давность. Речь идет о большой сумме налога ... или взятки.
И кстати, "налог на Кешбек" и практика его уплаты появился намного раньше налога на пассивные доходы, поэтому коллизия может быть. И если Конкорд дакажет свою правоту остальные банки могут потребовать переплату у налоговой и будет триумфальная победа справедливости )))
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vimex
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:02
Суточный лимит на платежи в иконе - 15к/день.
Горячка может его поднять на сутки.
Можно ли его поднять на постоянной основе без посещения отделения ?
Офпред, можете помочь ?
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mustbe
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:06
mustbe написав:
Суточный лимит на платежи в иконе - 15к/день.
Горячка может его поднять на сутки.
Можно ли его поднять на постоянной основе без посещения отделения
?
без посещения отделения не обойтись, нужна идентификация и ваше заявление,но это не страшно, попробуйте сами
Офпред, можете помочь ?
ну разве что за ручку сводит
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Lost
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:14
vimex написав:
И кстати, "налог на Кешбек" и практика его уплаты появился намного раньше налога на пассивные доходы, поэтому коллизия может быть. И если Конкорд дакажет свою правоту остальные банки могут потребовать переплату у налоговой и будет триумфальная победа справедливости )))
Разве это не один и тот же НДФЛ (и, возможно, военный сбор) с одними и теми же ставками. Нет же ж никакого отдельного налога на пассивные доходы. Вопрос лишь в детализации отчетности, а не сумме удержаний.
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Esq
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:14
mustbe написав:
Суточный лимит на платежи в иконе - 15к/день.
Горячка может его поднять на сутки.
Можно ли его поднять на постоянной основе без посещения отделения ?
Офпред, можете помочь ?
ФИО, номер счета, карты и отделение Ваше можете в ЛС прислать?
Concord bank: concord.ua
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:15
Lost написав: mustbe написав:
Суточный лимит на платежи в иконе - 15к/день.
Горячка может его поднять на сутки.
Можно ли его поднять на постоянной основе без посещения отделения
?
без посещения отделения не обойтись, нужна идентификация и ваше заявление,но это не страшно, попробуйте сами
Офпред, можете помочь ?
ну разве что за ручку сводит
За ручку могу Вас к менеджеру посадить
Concord bank: concord.ua
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