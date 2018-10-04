Два. Краще на Грінченка.
На Валу крім заїхати основний квест - паркінг.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:00
mustbe
Два. Краще на Грінченка.
На Валу крім заїхати основний квест - паркінг.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:02
Re: Конкорд
То вімекс перепутав. Ставки дійсно ідентичні. Питання лише в деталізації. Хай би вже Іванова зарплату в котел кинули. Щоб він немав персоніфікованого доходу і щоб його за це в кожному банку за кожну гривню кошмарили.
|