Два. Краще на Грінченка.
На Валу крім заїхати основний квест - паркінг.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:00
mustbe
Два. Краще на Грінченка.
На Валу крім заїхати основний квест - паркінг.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:02
Re: Конкорд
То вімекс перепутав. Ставки дійсно ідентичні. Питання лише в деталізації. Хай би вже Іванова зарплату в котел кинули. Щоб він немав персоніфікованого доходу і щоб його за це в кожному банку за кожну гривню кошмарили.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:47
korovas2 .. та пробачте вже тому Іванову - він передавав що більше не буде
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:11
Упс, вроде бы был меньше когда я уезжал ((
Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:20
когда вы уезжали еще была прогрессивная шкала )) и дельта платила налог по ставке 15%, если размер кешбека был менее 10 минималок в мес, и 17% если более.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:10
Re: Конкорд
Товарищ офпред и ув.коневоды, возникла необходимость получить бумажную копию платежки, сделанной в ИБ. Ну и мокрую печать на нее поставить, разумеется. Есть ли шанс, что эту бумажку смогут напечатать в отделении (и поставить печать) или же нужно приходить со своей распечаткой?
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