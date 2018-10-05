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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 475476477478

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:00

mustbe

https://concord.ua/contact/list?Contact ... Btype%5D=0

Два. Краще на Грінченка.

На Валу крім заїхати основний квест - паркінг.
Viz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:02

Re: Конкорд

wig написав:
  vimex написав:Надо, поскольку уплата произведена по ставке ниже, плюс нарушение, плюс давность.

Чего ниже.
18+1,5. Разве что на округление, если скопом платить, пару копеек может уйти.

То вімекс перепутав. Ставки дійсно ідентичні. Питання лише в деталізації. Хай би вже Іванова зарплату в котел кинули. Щоб він немав персоніфікованого доходу і щоб його за це в кожному банку за кожну гривню кошмарили.
korovas2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:47

korovas2 .. та пробачте вже тому Іванову - він передавав що більше не буде :D
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:11

  korovas2 написав:
wig написав:
  vimex написав:Надо, поскольку уплата произведена по ставке ниже, плюс нарушение, плюс давность.

Чего ниже.
18+1,5. Разве что на округление, если скопом платить, пару копеек может уйти.

То вімекс перепутав. Ставки дійсно ідентичні. Питання лише в деталізації. Хай би вже Іванова зарплату в котел кинули. Щоб він немав персоніфікованого доходу і щоб його за це в кожному банку за кожну гривню кошмарили.

Упс, вроде бы был меньше когда я уезжал ((
vimex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:20

  vimex написав:Упс, вроде бы был меньше когда я уезжал ((


когда вы уезжали еще была прогрессивная шкала )) и дельта платила налог по ставке 15%, если размер кешбека был менее 10 минималок в мес, и 17% если более.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:10

Re: Конкорд

Товарищ офпред и ув.коневоды, возникла необходимость получить бумажную копию платежки, сделанной в ИБ. Ну и мокрую печать на нее поставить, разумеется. Есть ли шанс, что эту бумажку смогут напечатать в отделении (и поставить печать) или же нужно приходить со своей распечаткой?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:26

  vimex написав:
  wig написав:Клиент должен смотреть на плюшки для себя любимого, а не лезть вглубь.
Сегодня страшно держать средства в банке, который соптимизмом смотрит на регулятора :(


Вспоминаю иногда вашу квитанцию на $20k, которые вы внесли в кассу дельты незадолго до её кончины.

Какова судьба этих денег?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 07:04

  WachtAmRhein написав:
  vimex написав:
  wig написав:Клиент должен смотреть на плюшки для себя любимого, а не лезть вглубь.
Сегодня страшно держать средства в банке, который соптимизмом смотрит на регулятора :(


Вспоминаю иногда вашу квитанцию на $20k, которые вы внесли в кассу дельты незадолго до её кончины.

Какова судьба этих денег?

"всепропало". Я же ранее, говорил, что потерял почти все в Дельте и уверен на 200% что падение Дельты "заслуга" кабмина тех времен.
vimex
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 07:13

Заслуга Наталки...не захотіла підставити плече...заощадити як Приват.
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