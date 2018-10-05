Два. Краще на Грінченка.
На Валу крім заїхати основний квест - паркінг.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:00
mustbe
Два. Краще на Грінченка.
На Валу крім заїхати основний квест - паркінг.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:02
Re: Конкорд
То вімекс перепутав. Ставки дійсно ідентичні. Питання лише в деталізації. Хай би вже Іванова зарплату в котел кинули. Щоб він немав персоніфікованого доходу і щоб його за це в кожному банку за кожну гривню кошмарили.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:47
korovas2 .. та пробачте вже тому Іванову - він передавав що більше не буде
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:11
Упс, вроде бы был меньше когда я уезжал ((
Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:20
когда вы уезжали еще была прогрессивная шкала )) и дельта платила налог по ставке 15%, если размер кешбека был менее 10 минималок в мес, и 17% если более.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:10
Re: Конкорд
Товарищ офпред и ув.коневоды, возникла необходимость получить бумажную копию платежки, сделанной в ИБ. Ну и мокрую печать на нее поставить, разумеется. Есть ли шанс, что эту бумажку смогут напечатать в отделении (и поставить печать) или же нужно приходить со своей распечаткой?
Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:26
Вспоминаю иногда вашу квитанцию на $20k, которые вы внесли в кассу дельты незадолго до её кончины.
Какова судьба этих денег?
Додано: Суб 06 жов, 2018 07:04
"всепропало". Я же ранее, говорил, что потерял почти все в Дельте и уверен на 200% что падение Дельты "заслуга" кабмина тех времен.
Додано: Суб 06 жов, 2018 07:13
Заслуга Наталки...не захотіла підставити плече...заощадити як Приват.
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