vimex написав:Надо, поскольку уплата произведена по ставке ниже, плюс нарушение, плюс давность.
Чего ниже. 18+1,5. Разве что на округление, если скопом платить, пару копеек может уйти.
То вімекс перепутав. Ставки дійсно ідентичні. Питання лише в деталізації. Хай би вже Іванова зарплату в котел кинули. Щоб він немав персоніфікованого доходу і щоб його за це в кожному банку за кожну гривню кошмарили.
vimex написав:Надо, поскольку уплата произведена по ставке ниже, плюс нарушение, плюс давность.
Чего ниже. 18+1,5. Разве что на округление, если скопом платить, пару копеек может уйти.
То вімекс перепутав. Ставки дійсно ідентичні. Питання лише в деталізації. Хай би вже Іванова зарплату в котел кинули. Щоб він немав персоніфікованого доходу і щоб його за це в кожному банку за кожну гривню кошмарили.
Товарищ офпред и ув.коневоды, возникла необходимость получить бумажную копию платежки, сделанной в ИБ. Ну и мокрую печать на нее поставить, разумеется. Есть ли шанс, что эту бумажку смогут напечатать в отделении (и поставить печать) или же нужно приходить со своей распечаткой?
Заслуга Наталки...не захотіла підставити плече...заощадити як Приват.
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Кащей написав:Товарищ офпред и ув.коневоды, возникла необходимость получить бумажную копию платежки, сделанной в ИБ. Ну и мокрую печать на нее поставить, разумеется. Есть ли шанс, что эту бумажку смогут напечатать в отделении (и поставить печать) или же нужно приходить со своей распечаткой?
Добрый день, Извините за долгий ответ. Лучше прийти с уже распечатанной платежкой, тогда смогут поставить печать.