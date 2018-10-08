Кащей написав:Товарищ офпред и ув.коневоды, возникла необходимость получить бумажную копию платежки, сделанной в ИБ. Ну и мокрую печать на нее поставить, разумеется. Есть ли шанс, что эту бумажку смогут напечатать в отделении (и поставить печать) или же нужно приходить со своей распечаткой?
Добрый день, Извините за долгий ответ. Лучше прийти с уже распечатанной платежкой, тогда смогут поставить печать.
Це є покрашення. Ок.
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