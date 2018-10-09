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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 477478479480>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:46

  Банк Конкорд написав:
  Кащей написав:Товарищ офпред и ув.коневоды, возникла необходимость получить бумажную копию платежки, сделанной в ИБ. Ну и мокрую печать на нее поставить, разумеется. Есть ли шанс, что эту бумажку смогут напечатать в отделении (и поставить печать) или же нужно приходить со своей распечаткой?

Добрый день,
Извините за долгий ответ. Лучше прийти с уже распечатанной платежкой, тогда смогут поставить печать.

Це є покрашення. Ок.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:55

Re: Конкорд

Лутший, де смс з лукапом від Мастерпас?
Кочевник
 
Повідомлень: 446
З нами з: 16.02.17
Подякував: 74 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:57

  Кочевник написав:Лутший, де смс з лукапом від Мастерпас?


ушел на проверку к Аполлонычу )
это нетипичная операция - большинство клиентов олени и в мастерпасс не вяжут - а вы нетипичный.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:02

Re: Конкорд

Ну й коні.
Кочевник
 
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З нами з: 16.02.17
Подякував: 74 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:08

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:большинство клиентов олени и в мастерпасс не вяжут


masterpass - це онлайн гаманець від MasterCard (https://masterpass.com)
а чи є аналогічний сервсі від Visa?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 3115
З нами з: 01.06.14
Подякував: 172 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:09

Re: Конкорд

Visa checkout.
Кочевник
 
Повідомлень: 446
З нами з: 16.02.17
Подякував: 74 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:13

  Кочевник написав:Лутший, де смс з лукапом від Мастерпас?

Де є цімес юзати...якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:18

Re: Конкорд

Ізя, комуналка без комісії.
Кочевник
 
Повідомлень: 446
З нами з: 16.02.17
Подякував: 74 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:20

Кочевник, так хтось писав на гілці Ізі що вже усе..аХція скінчилась? :(
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:28

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greenozon
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