Банк Конкорд написав:
Добрый день,
Извините за долгий ответ. Лучше прийти с уже распечатанной платежкой, тогда смогут поставить печать.
Це є покрашення. Ок.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:46
Це є покрашення. Ок.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:55
Re: Конкорд
Лутший, де смс з лукапом від Мастерпас?
Додано: Сер 10 жов, 2018 09:57
ушел на проверку к Аполлонычу )
это нетипичная операция - большинство клиентов олени и в мастерпасс не вяжут - а вы нетипичный.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 10:02
Re: Конкорд
Ну й коні.
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:08
Re: Конкорд
masterpass - це онлайн гаманець від MasterCard (
а чи є аналогічний сервсі від Visa?
+50грн !
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Додано: Сер 10 жов, 2018 10:09
Re: Конкорд
Visa checkout.
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:13
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:18
Re: Конкорд
Ізя, комуналка без комісії.
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:20
Кочевник, так хтось писав на гілці Ізі що вже усе..аХція скінчилась?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:28
Швидка оплата поповнення телефону через МП гаманець
+50грн !
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