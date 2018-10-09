Я писав. Зараз знову доступно. Але в акаунті були платежі через мастерпас під час акції.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:32
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:34
Re: Конкорд
Вже давно,як ні;(((
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:38
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:45
За цімес можна і зручністю пожертвувати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:53
Конкорд,
Поднимите уже стандартный лимит на оплату через Интернет хотя бы до 2000. На 1000 сейчас сильно не заправишься через вогпеи / оккопеи, а звонить устанавливать лимит каждый раз неудобно
Зараз переглядають цей форум: 2805, _PORT_UA, Alfa_Bank, Andey, Forest_lightning, Zonenor, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|