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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 477478479480

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:32

  Квесторе_поверніться написав:Кочевник, так хтось писав на гілці Ізі що вже усе..аХція скінчилась? :(

Я писав. Зараз знову доступно. Але в акаунті були платежі через мастерпас під час акції.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:34

Re: Конкорд

Кочевник написав:Ізя, комуналка без комісії.
Вже давно,як ні;(((

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
t-step
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:38

  Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:Лутший, де смс з лукапом від Мастерпас?

Де є цімес юзати...якщо не секрет?

Оплачивать в мобильном приложении НП посылки.
С помощью мастерпасс подтягиваются привязанные карты. На удивление удобно.
curiousobro
 
Повідомлень: 1306
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:45

  curiousobro написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:Лутший, де смс з лукапом від Мастерпас?

Де є цімес юзати...якщо не секрет?

Оплачивать в мобильном приложении НП посылки.
С помощью мастерпасс подтягиваются привязанные карты. На удивление удобно.

За цімес можна і зручністю пожертвувати. :oops:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25674
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:53

Конкорд,
Поднимите уже стандартный лимит на оплату через Интернет хотя бы до 2000. На 1000 сейчас сильно не заправишься через вогпеи / оккопеи, а звонить устанавливать лимит каждый раз неудобно :(
sola
 
Повідомлень: 4078
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Подякував: 483 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:06

  t-step написав:
Кочевник написав:Ізя, комуналка без комісії.
Вже давно,як ні;(((

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

Подивився все без коміса с masterpass
pavyak
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Повідомлень: 2112
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:18

Re: Конкорд

pavyak написав:
  t-step написав:
Кочевник написав:Ізя, комуналка без комісії.
Вже давно,як ні;(((

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

Подивився все без коміса с masterpass
Дивно,в мене все "З"... буквально все!!!

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
t-step
 
Повідомлень: 520
З нами з: 23.04.14
Подякував: 9 раз.
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  #<1 ... 477478479480
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