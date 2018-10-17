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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:32
Квесторе_поверніться написав:Кочевник
, так хтось писав на гілці Ізі що вже усе..аХція скінчилась?
Я писав. Зараз знову доступно. Але в акаунті були платежі через мастерпас під час акції.
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Кочевник
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Додано: Сер 10 жов, 2018 10:34
Кочевник написав:Ізя, комуналка без комісії.
Вже давно,як ні;(((
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t-step
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Додано: Сер 10 жов, 2018 10:38
Квесторе_поверніться написав: Кочевник написав:
Лутший, де смс з лукапом від Мастерпас?
Де є цімес юзати...якщо не секрет?
Оплачивать в мобильном приложении НП посылки.
С помощью мастерпасс подтягиваются привязанные карты. На удивление удобно.
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curiousobro
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Додано: Сер 10 жов, 2018 10:45
curiousobro написав: Квесторе_поверніться написав: Кочевник написав:
Лутший, де смс з лукапом від Мастерпас?
Де є цімес юзати...якщо не секрет?
Оплачивать в мобильном приложении НП посылки.
С помощью мастерпасс подтягиваются привязанные карты. На удивление удобно.
За цімес можна і зручністю пожертвувати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 10 жов, 2018 12:53
Конкорд,
Поднимите уже стандартный лимит на оплату через Интернет хотя бы до 2000. На 1000 сейчас сильно не заправишься через вогпеи / оккопеи, а звонить устанавливать лимит каждый раз неудобно
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sola
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Додано: Сер 10 жов, 2018 16:06
t-step написав:
Кочевник написав:Ізя, комуналка без комісії.
Вже давно,як ні;(((
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Подивився все без коміса с masterpass
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pavyak
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Додано: Сер 10 жов, 2018 16:18
pavyak написав: t-step написав:
Кочевник написав:Ізя, комуналка без комісії.
Вже давно,як ні;(((
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Подивився все без коміса с masterpass
Дивно,в мене все "З"... буквально все!!!
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
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t-step
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Додано: Чет 11 жов, 2018 07:47
sola написав:
Конкорд,
Поднимите уже стандартный лимит на оплату через Интернет хотя бы до 2000. На 1000 сейчас сильно не заправишься через вогпеи / оккопеи, а звонить устанавливать лимит каждый раз неудобно
заявой в отделении поднимите навсегда
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Hack-Stock
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Додано: Чет 18 жов, 2018 11:42
Все поднимают ставки депо, а лудшый валюту не хочет..
И % понизился, и за открытие в иконе уже +.15, вместо .25%
Через месяц заканчивается эквивалент фонда, придётся уносить
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Alex_ki
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Додано: Чет 18 жов, 2018 12:24
Alex_ki написав:
Все поднимают ставки депо, а лудшый валюту не хочет..
И % понизился, и за открытие в иконе уже +.15, вместо .25%
закончился депо.
звонили спрашивали буду ли перекладывать,
сказал что выгоднее выходит на доходной,
сказали что по доходной ставка может изменится
...
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uaprofi
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