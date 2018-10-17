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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:22
pavyak написав: t-step написав:
Кочевник написав:Ізя, комуналка без комісії.
Вже давно,як ні;(((
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Подивився все без коміса с masterpass
Только, сказали на старые мастерпасс, если сейчас добавить мастерпасс то будет комиссия.
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demichh
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Додано: Чет 18 жов, 2018 16:25
uaprofi написав:
что выгоднее выходит на доходной,
сказали что по доходной ставка может изменится
Давно пора увеличивать ставки по доходной! У лучшего банка и стави должны быть лучшими!
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bub-har
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Додано: Чет 18 жов, 2018 16:39
bub-har написав: uaprofi написав:
что выгоднее выходит на доходной,
сказали что по доходной ставка может изменится
Давно пора увеличивать ставки по доходной! У лучшего банка и стави должны быть лучшими!
Абсолютно вірно...при обліковій ставці НБУ 18% 14 прОцентів це бізобразіє.
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