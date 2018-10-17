Только, сказали на старые мастерпасс, если сейчас добавить мастерпасс то будет комиссия.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:22
Додано: Чет 18 жов, 2018 16:25
Re: Конкорд
Додано: Чет 18 жов, 2018 16:39
Абсолютно вірно...при обліковій ставці НБУ 18% 14 прОцентів це бізобразіє.
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