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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 478479480481

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:22

  pavyak написав:
  t-step написав:
Кочевник написав:Ізя, комуналка без комісії.
Вже давно,як ні;(((

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

Подивився все без коміса с masterpass

Только, сказали на старые мастерпасс, если сейчас добавить мастерпасс то будет комиссия.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:25

Re: Конкорд

  uaprofi написав:что выгоднее выходит на доходной,
сказали что по доходной ставка может изменится
Давно пора увеличивать ставки по доходной! У лучшего банка и стави должны быть лучшими!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:39

  bub-har написав:
  uaprofi написав:что выгоднее выходит на доходной,
сказали что по доходной ставка может изменится
Давно пора увеличивать ставки по доходной! У лучшего банка и стави должны быть лучшими!

Абсолютно вірно...при обліковій ставці НБУ 18% 14 прОцентів це бізобразіє.
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  #<1 ... 478479480481
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