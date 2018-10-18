Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:22
pavyak написав: t-step написав: Кочевник написав:Ізя, комуналка без комісії.
Вже давно,як ні;(((
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Подивився все без коміса с masterpass
Только, сказали на старые мастерпасс, если сейчас добавить мастерпасс то будет комиссия.
demichh
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Додано: Чет 18 жов, 2018 16:25
uaprofi написав:
что выгоднее выходит на доходной,
сказали что по доходной ставка может изменится
Давно пора увеличивать ставки по доходной! У лучшего банка и стави должны быть лучшими!
bub-har
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Додано: Чет 18 жов, 2018 16:39
bub-har написав: uaprofi написав:
что выгоднее выходит на доходной,
сказали что по доходной ставка может изменится
Давно пора увеличивать ставки по доходной! У лучшего банка и стави должны быть лучшими!
Абсолютно вірно...при обліковій ставці НБУ 18% 14 прОцентів це бізобразіє.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 18 жов, 2018 17:29
Квесторе_поверніться написав:
Абсолютно вірно...при обліковій ставці НБУ 18% 14 прОцентів це бізобразіє.
Ещё какое безобразие! Уже три банка(Шарик не в счёт) дают по картам больше! Кокосик ты лучший,поэтому просто обязан поднять ставки по доходной и занять первое место среди карт-депозиток!
bub-har
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Додано: Чет 18 жов, 2018 17:35
bub-har написав: uaprofi написав:
что выгоднее выходит на доходной,
сказали что по доходной ставка может изменится
Давно пора увеличивать ставки по доходной! У лучшего банка и стави должны быть лучшими!
мне как бы намекнули, что она скоро изменится, но не увеличится
посмотрел на сайте вроде в новостях пока данной инфы нет
...
uaprofi
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Додано: Чет 18 жов, 2018 18:49
bub-har написав: Квесторе_поверніться написав:
Абсолютно вірно...при обліковій ставці НБУ 18% 14 прОцентів це бізобразіє.
Ещё какое безобразие! Уже три банка(Шарик не в счёт) дают по картам больше! Кокосик ты лучший,поэтому просто обязан поднять ставки по доходной и занять первое место среди карт-депозиток!
Озвучьте плиз какие это банки?
тарасов
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Додано: Чет 18 жов, 2018 19:28
Тоже присяду с блокнотиком, раз тут намекают на урезания)
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Alex_ki
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Додано: Чет 18 жов, 2018 19:58
Alex_ki написав:
Тоже присяду с блокнотиком, раз тут намекают на урезания)
Форвард,а еще два каких?
THB
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Додано: Чет 18 жов, 2018 20:21
Подскажите, пожалуйста, при совершении P2P-перевода с карты Golden Dream за счет кредитных средств -
какой пункт тарифов
работает:
10.3. за рахунок Кредитного ліміту (овердрафту) 4% min 5 грн.
или
10.6. Митєві перекази з картки на картку Р2Р:
10.6.2. за рахунок кредитних коштів 3% від суми переказу
По идее, второй должен. Но интересует, как на самом деле.
Большое спасибо за точный ответ!
ShtormK
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