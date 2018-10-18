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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 479480481482>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:22

  pavyak написав:
  t-step написав:
Кочевник написав:Ізя, комуналка без комісії.
Вже давно,як ні;(((

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

Подивився все без коміса с masterpass

Только, сказали на старые мастерпасс, если сейчас добавить мастерпасс то будет комиссия.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:25

Re: Конкорд

  uaprofi написав:что выгоднее выходит на доходной,
сказали что по доходной ставка может изменится
Давно пора увеличивать ставки по доходной! У лучшего банка и стави должны быть лучшими!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:39

  bub-har написав:
  uaprofi написав:что выгоднее выходит на доходной,
сказали что по доходной ставка может изменится
Давно пора увеличивать ставки по доходной! У лучшего банка и стави должны быть лучшими!

Абсолютно вірно...при обліковій ставці НБУ 18% 14 прОцентів це бізобразіє.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:29

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Абсолютно вірно...при обліковій ставці НБУ 18% 14 прОцентів це бізобразіє.
Ещё какое безобразие! Уже три банка(Шарик не в счёт) дают по картам больше! Кокосик ты лучший,поэтому просто обязан поднять ставки по доходной и занять первое место среди карт-депозиток!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:35

  bub-har написав:
  uaprofi написав:что выгоднее выходит на доходной,
сказали что по доходной ставка может изменится
Давно пора увеличивать ставки по доходной! У лучшего банка и стави должны быть лучшими!

мне как бы намекнули, что она скоро изменится, но не увеличится
посмотрел на сайте вроде в новостях пока данной инфы нет
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:49

  bub-har написав:
  Квесторе_поверніться написав:Абсолютно вірно...при обліковій ставці НБУ 18% 14 прОцентів це бізобразіє.
Ещё какое безобразие! Уже три банка(Шарик не в счёт) дают по картам больше! Кокосик ты лучший,поэтому просто обязан поднять ставки по доходной и занять первое место среди карт-депозиток!

Озвучьте плиз какие это банки?
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:28

Re: Конкорд

Тоже присяду с блокнотиком, раз тут намекают на урезания)
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:58

  Alex_ki написав:Тоже присяду с блокнотиком, раз тут намекают на урезания)

Форвард,а еще два каких?
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:21

Подскажите, пожалуйста, при совершении P2P-перевода с карты Golden Dream за счет кредитных средств - какой пункт тарифов работает:

10.3. за рахунок Кредитного ліміту (овердрафту) 4% min 5 грн.

или

10.6. Митєві перекази з картки на картку Р2Р:
10.6.2. за рахунок кредитних коштів 3% від суми переказу


По идее, второй должен. Но интересует, как на самом деле.
Большое спасибо за точный ответ!
ShtormK
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:49

  THB написав:
  Alex_ki написав:Тоже присяду с блокнотиком, раз тут намекают на урезания)

Форвард,а еще два каких?

Ещё скай банк
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югин
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