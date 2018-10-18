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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 479480481482

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:53

  Oktawa написав:
  clientage написав: :P
Конкорд
Спасибо вам большое за наводку! Я как раз искала депозит со свободным снятием с хорошим процентом на остаток, а здесь даже депозитная карта, это то, что надо!

Банк Конкорд, я вам клиента привел. Де магарыч? :P
И де 16% на Доходной и 18.5% на полугодовом депо... ну хотя бы до выборофф?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:56

  bub-har написав:
  uaprofi написав:что выгоднее выходит на доходной,
сказали что по доходной ставка может изменится
Давно пора увеличивать ставки по доходной! У лучшего банка и стави должны быть лучшими!
А вы не подскажите, есть ли лимиты на снятие налички с этой карты в банкоматах? И берётся ли комиссия в чужих банкоматах?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:59

  Oktawa написав:
  bub-har написав:
  uaprofi написав:что выгоднее выходит на доходной,
сказали что по доходной ставка может изменится
Давно пора увеличивать ставки по доходной! У лучшего банка и стави должны быть лучшими!
А вы не подскажите, есть ли лимиты на снятие налички с этой карты в банкоматах? И берётся ли комиссия в чужих банкоматах?

см. https://concord.ua/uploads/redactor/5b96862207fce.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 25951
З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 22:04

  Oktawa написав:
  bub-har написав:
  uaprofi написав:что выгоднее выходит на доходной,
сказали что по доходной ставка может изменится
Давно пора увеличивать ставки по доходной! У лучшего банка и стави должны быть лучшими!
А вы не подскажите, есть ли лимиты на снятие налички с этой карты в банкоматах? И берётся ли комиссия в чужих банкоматах?

1. Стандартні ліміти 5 операцій в банкоматах. Як правило банкомат іншого банку (Приват, Кредо, ПУМБ) видає по 1000 грн. Ітого 5000.
Ліміти можна підняти заявою в відділенні на постійній основі, на теплій лінії на тимчасовій основі.
2. Комісія за зняття в банкоматах в Україні відсутня.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 22:08

  Квесторе_поверніться написав:
  Oktawa написав: А вы не подскажите, есть ли лимиты на снятие налички с этой карты в банкоматах? И берётся ли комиссия в чужих банкоматах?

1. Стандартні ліміти 5 операцій в банкоматах. Як правило банкомат іншого банку (Приват, Кредо, ПУМБ) видає по 1000 грн. Ітого 5000.
Ліміти можна підняти заявою в відділенні на постійній основі, на теплій лінії на тимчасовій основі.
2. Комісія за зняття в банкоматах в Україні відсутня.

3. А злой финмон? он же после снятия 50К залочит счета :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 22:15

Re: Конкорд

  clientage написав:А злой финмон

Аполлонич любить щоб багато в банку заносили і мало виносили.
Тоді він добрий.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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