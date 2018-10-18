uaprofi написав:что выгоднее выходит на доходной, сказали что по доходной ставка может изменится
Давно пора увеличивать ставки по доходной! У лучшего банка и стави должны быть лучшими!
А вы не подскажите, есть ли лимиты на снятие налички с этой карты в банкоматах? И берётся ли комиссия в чужих банкоматах?
1. Стандартні ліміти 5 операцій в банкоматах. Як правило банкомат іншого банку (Приват, Кредо, ПУМБ) видає по 1000 грн. Ітого 5000. Ліміти можна підняти заявою в відділенні на постійній основі, на теплій лінії на тимчасовій основі. 2. Комісія за зняття в банкоматах в Україні відсутня.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Oktawa написав: А вы не подскажите, есть ли лимиты на снятие налички с этой карты в банкоматах? И берётся ли комиссия в чужих банкоматах?
1. Стандартні ліміти 5 операцій в банкоматах. Як правило банкомат іншого банку (Приват, Кредо, ПУМБ) видає по 1000 грн. Ітого 5000. Ліміти можна підняти заявою в відділенні на постійній основі, на теплій лінії на тимчасовій основі. 2. Комісія за зняття в банкоматах в Україні відсутня.
3. А злой финмон? он же после снятия 50К залочит счета
Аполлонич любить щоб багато в банку заносили і мало виносили. Тоді він добрий.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.