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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 480481482483

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:42

Re: Конкорд

  -VICTOR- написав:придется сокращать присутствие

давайте до барсука :)
16% на залишок по Депозитці!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:09

Re: Конкорд

Вчасно відкрив депозитку
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:32

Re: Конкорд

-VICTOR- написав:....готовьтесь к 11% ...на следующей неделе озвучат решение ...

:(
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:41

  Zochan написав:
-VICTOR- написав:....готовьтесь к 11% ...на следующей неделе озвучат решение ...

:(

Завжди готові. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:47

Re: Конкорд

  -VICTOR- написав:Я вас расстрою слегка....готовьтесь к 11% ...на следующей неделе озвучат решение .

и так в банке особо ничего не держит, а если это произойдёт-будет сумасшедший отток :!:
КоКо это осознает?!? И так под пристальным вниманием НБУ, такой финт может плохо закончиться для такой мелкой банки...
посмотрим, может одумаются ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:57

  Lost написав:
  -VICTOR- написав:Я вас расстрою слегка....готовьтесь к 11% ...на следующей неделе озвучат решение .

и так в банке особо ничего не держит, а если это произойдёт-будет сумасшедший отток :!:
КоКо это осознает?!? И так под пристальным вниманием НБУ, такой финт может плохо закончиться для такой мелкой банки...
посмотрим, может одумаются ;)
первую соточку угнал под минфиновскую замануху,поднял лимит и вуаля
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sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:46

Re: Конкорд

  sens написав:минфиновскую замануху

Шо за замануха...якщо не секрет?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:53

  Lost написав:и так в банке особо ничего не держит, а если это произойдёт-будет сумасшедший отток :!:
КоКо это осознает?!?

Видать, нахапались и не нужно.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:57

Re: Конкорд

  greenozon написав:давайте до барсука
16% на залишок по Депозитці!

15% же вроде?
http://www.forward-bank.com/cards/about ... ositka.pdf
HackStock
 
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