давайте до барсука
16% на залишок по Депозитці!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:42
Re: Конкорд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:09
Re: Конкорд
Вчасно відкрив депозитку
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:32
Re: Конкорд
Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:41
Завжди готові.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:47
Re: Конкорд
и так в банке особо ничего не держит, а если это произойдёт-будет сумасшедший отток
КоКо это осознает?!? И так под пристальным вниманием НБУ, такой финт может плохо закончиться для такой мелкой банки...
посмотрим, может одумаются
Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:57
первую соточку угнал под минфиновскую замануху,поднял лимит и вуаля
никому не верю
Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:46
Re: Конкорд
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:53
Видать, нахапались и не нужно.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:57
Re: Конкорд
15% же вроде?
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