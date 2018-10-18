-VICTOR- написав:....готовьтесь к 11% ...на следующей неделе озвучат решение ...
Завжди готові.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-VICTOR- написав:Я вас расстрою слегка....готовьтесь к 11% ...на следующей неделе озвучат решение .
и так в банке особо ничего не держит, а если это произойдёт-будет сумасшедший отток КоКо это осознает?!? И так под пристальным вниманием НБУ, такой финт может плохо закончиться для такой мелкой банки... посмотрим, может одумаются
-VICTOR- написав:Я вас расстрою слегка....готовьтесь к 11% ...на следующей неделе озвучат решение .
и так в банке особо ничего не держит, а если это произойдёт-будет сумасшедший отток КоКо это осознает?!? И так под пристальным вниманием НБУ, такой финт может плохо закончиться для такой мелкой банки... посмотрим, может одумаются
первую соточку угнал под минфиновскую замануху,поднял лимит и вуаля
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.