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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 481482483484

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:32

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:минфиновскую замануху

Шо за замануха...якщо не секрет?
это касается ОСТАЛЬНЫХ банков,отличных от Конкорда,куда предпочтительнее вложить гривну,если валюты докупать не нужно,например Скай,отп,пумб,глобус,кристал
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:46

Re: Конкорд

Так 2 недели осталось?

Сегодня был неприятно удивлен желанием Коко снять комисс при п2п своих денег с доходной в иконе, вроде ж не было?
Отправил другим образом таки без комиссии
Востаннє редагувалось Alex_ki в П'ят 19 жов, 2018 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:57

Re: Конкорд



Коваль даже не подозревает, какая смена ему тут растёт.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:09

Re: Конкорд

Фантом написав:Коваль даже не подозревает, какая смена ему тут растёт.


Исправился)
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